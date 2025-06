Wydarzenie odbywało się 14 czerwca pod hasłem "Na życie mam tylko jeden plan" i miało miejsce w ogrodach plebańskich parafii św. Marii Magdaleny. Wiele miejsce w czasie spotkania dzieci i młodzieży poświęcono na przedstawienie sylwetki bł. Carla Acutisa, który często powtarzał: "Być zawsze zjednoczonym z Jezusem, oto mój plan na życie”. Do Rabki dotarły m.in. grupy trzecioklasistów z różnych parafii w ramach pielgrzymki dziękczynnej za pierwszą Komunię Świętą.

Licznie zgromadzeni uczestnicy modlili się w czasie Eucharystii, którą sprawował ks. Marcin Filar, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży. - Bł. Carlo Acutis pokazuje nam, że każdy może być błogosławionym i świętym. Nie chodzi o to, by robić wielkie rzeczy, o których będzie mówił cały świat. By być świętym, trzeba być blisko Jezusa - mówił ks. Filar.

Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na start gry miejskiej. Na dzieci czekało też wiele atrakcji w ogrodach plebańskich. Była ściana wspinaczkowa, malowanie twarzy, zawody sportowe. Zadbano też o dobry poczęstunek. W drugiej części Archidiecezjalnego Dnia Dziecka odbył się koncert zespołu Małe TGD, i podsumowano grę miejską, a wszystko zakończyło uroczyste błogosławieństwo.

Współorganizatorami wydarzenia byli: parafia św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, Katolicka Szkoła Podstawowa w Rabce-Zdroju oraz Urząd Miasta Rabka-Zdrój, a patronat medialny sprawował "Gość Niedzielny”.