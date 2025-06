Honory dla rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Ks. prof. Tyrała został uhonorowany "za wybitne zasługi na rzecz rozwoju muzyki sakralnej, za osiągnięcia w pracy naukowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej".

Krzyż Komandorski OOP "za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, za zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej" otrzymał prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny znawca historii myśli politycznej, zaś Krzyż Kawalerski OOP "za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej, za zasługi w działalności charytatywnej" - ks. Jacek Stryczek, założyciel i wieloletni szef Stowarzyszenia "Wiosna", organizującego cyklicznie wielką akcję dobroczynną Szlachetna Paczka.

- Zawsze stawialiście Rzeczpospolitą na pierwszym miejscu, choć może nie zawsze się to opłacało, może nie zawsze szło to w parze z partykularnymi czy chwilowymi interesami. Nigdy nie obawialiście się brać odpowiedzialności za Rzeczpospolitą, za jej przyszły los, za to, jak będzie kształtowane w Polsce prawo, jaki kierunek rozwoju Polski jest właściwy, a jaki niewłaściwy - powiedział do odznaczonych prezydent Duda.

W uroczystości wziął także udział prezydent elekt Karol Nawrocki.

Robert Tyrała urodził się w 1965 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1990 r. w katedrze na Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Rektorem UPJPII jest od 1 września 2020 roku. W latach 1984-1990 studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w latach 1992-1997 studiował zaś w Akademii Muzycznej w Krakowie, na Wydziale Wychowania Muzycznego. W 2000 r. uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w 2010 r. habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 1997 r. pracuje w Akademii Muzycznej w Krakowie, od 2005 r. jako kierownik Katedry Muzyki Religijnej, a od 2000 roku pracuje na UPJPII. Od 2005 r. jest przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie, od 2012 r. zaś - konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2004-2009 był prezydentem Polskiej Federacji "Pueri Cantores", w tym samym czasie będąc asystentem Federacji Międzynarodowej, a w latach 2009-2017 był prezydentem Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores", od 2017 r. jest prezydentem honorowym tej federacji. Od 2011 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej w Krakowie na Wawelu. Pracę naukową w dziedzinie muzyki kościelnej łączył z dyrygenturą chóralną. Swoją wiedzę w tym zakresie pogłębiał m.in. w opactwie benedyktynów w Solesmes we Francji (chorał gregoriański), Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie i Studium Chórmistrzowskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.