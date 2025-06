Abp Jędraszewski do rozpoczynających wakacje

Życzę Wam wszystkim, aby to był czas naprawdę bardzo udany - nie tylko pod względem pogody, ale udany we wzrastanie w łasce u Boga i ludzi. Wakacje to też czas, który daje nam Pan Bóg, aby wzrastać w dobroci serca, we wrażliwości na drugiego człowieka, w otwartości na tych, których spotkamy - powiedział abp Marek Jędraszewski.

Zauważył, że te spotkania mogą być zarówno spodziewane, jak i zaskakuje i wtedy stanowić będą wyzwanie, będą wymagały chociażby wyciągnięcia do kogoś pomocnej dłoni czy dodania otuchy. - Tego wam wszystkim, Moi Drodzy, z całego serca życzę, żeby to był czas bogaty - zarówno we wzrastanie osobiste, jak i wspólnotowe, w odkrywanie piękna świata, który dał nam Pan Bóg - zwrócił się do wiernych arcybiskup.

Podkreślił przy tym piękno Polski, ale przypomniał również, że cały świat "jest Bożym darem". - Za cały świat Panu Bogu dziękujcie i odkrywajcie to piękno, które nam dał, aby w tym pięknie wzrastać i na to piękno innych uwrażliwiać - zaapelował metropolita.