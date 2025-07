Wydarzenie odbywało się na terenie zrewitalizowanego Fortu 2 "Kościuszko” przy al. Waszyngtona 1. - Doszłam do wniosku, że jakoś trzeba to uświetnić. Postanowiłam zaprosić przedstawiciela krakowskiego Konsulatu Stanów Zjednoczonych. Zaproponowali, żeby uroczystości odbyły się przy okazji Święta Niepodległości USA. To wyraz bliskich relacji polsko-amerykańskich - tłumaczyła Agnieszka Łętocha, radna miasta Krakowa ze Zwierzyńca-Dębnik.

Atrakcji nie brakowało. Największym zainteresowaniem cieszyła się gra terenowa, w której całe rodzinny mogły spróbować swoich sił w sterowaniu dronem, chodzeniu po linie, układaniu puzzli czy strzelaniu z broni pneumatycznej do celu. Było także malowanie twarzy oraz robienie baniek i zwierzaków z balonów. - Bardzo fajna impreza, podczas której można zarówno miło spędzić czas z najbliższymi, jak i poznać historyczną stronę tych zielonych terenów miasta. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że to popołudnie spędzamy właśnie tutaj - ocenił pan Aleksander, który na piknik przybył z żoną i dziećmi.

Na zwycięzców poszczególnych konkursów czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Część triumfatorów została również zaproszona na zwiedzanie Muzeum Kościuszkowskiego i wejście na Kopiec Kościuszki. Dla wszystkich odbył się także spacer z przewodnikiem po zrewitalizowanym Forcie 2 "Kościuszko". - Chcieliśmy, by ten wakacyjny czas weekendowy był dla mieszkańców atrakcyjny. By dzisiejsze wydarzenie stało się przestrzenią integracji i radosnego czasu zarówno dla starszych, jak i maluszków - podkreśliła Aleksandra Walczyk, pełniąca obowiązki dyrektora Krakowskiego Forum Kultury.

Sobotni piknik wpisał się w strategię stolicy Małopolski, która promuje Fort 2 "Kościuszko" jako przestrzeń rekreacji, edukacji i kultury. Odnowione alejki i tereny wokół Kopca Kościuszki, w tym niedawno zmodernizowany deptak na al. Waszyngtona, zachęcają do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, a liczne tablice informacyjne przybliżają zarówno historię, jak i walory przyrodnicze okolicy.

Warto wspomnieć, że Tadeusz Kościuszko to bohater zarówno polski, jak i amerykański. Walczył o niepodległość Polski, a także w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W USA jest znany jako "ojciec amerykańskiej artylerii", a jego udział w budowie fortyfikacji w West Point jest szczególnie ceniony.