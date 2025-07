Polecamy w wilii Oksza (nieopodal kościoła św. Krzyża w Zakopanem) zobaczenie wystawy "Składanie osobowości. Witkacy”. Po raz pierwszy można podziwiać wszystkie prace Stanisława Ignacego Witkiewicza, które w swoich zbiorach ma Muzeum Tatrzańskie.

- Witkacy uważany jest za artystę pod pewnymi względami kontrowersyjnego. Musimy mieć na uwadze to, że jego historia może również przywoływać współczesne problemy związane właśnie z wrażliwością na świat, na postrzeganie ludzi – podkreśla Michał Murzyn, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego (MT). Zwraca też uwagę na fakt, że wystawa stanowi pretekst do opowiedzenia relacji artysty z osobami, które w jakiś sposób go tworzyły. - Mówimy o całej zakopiańskiej śmietance towarzyskiej lat 20. XX wieku, o relacji z ojcem, czy z innymi artystami, m.in. Augustem Zamoyskim, z którym wzajemnie się inspirowali. Jeden i drugi poszukiwali czegoś, co określali mianem "czystej formy". Zamoyski w rzeźbie, Witkacy w sztukach malarskich, w rysunku, ale też i w teatrze, w dramaturgii, w fotografii. Moim zdaniem najlepsze prace i Witkacego, i Augusta Zamoyskiego powstawały właśnie w Zakopanem. Dzisiaj, po stu latach, tych dwóch przyjaciół spotyka się w Muzeum Tatrzańskim i prowadzi pewnego rodzaju dialog ze sobą - zauważa M. Murzyn.

Prace A. Zamoyskiego można oglądać w głównej siedzibie Muzeum Tatrzańskiego przy Krupówkach. Zresztą warto tam przyjść, nie tylko dla tego jednego artysty.

Przy okazji wystawy w Okszy M. Murzyn zachęca do korzystania z szerokiej, wakacyjnej oferty, która została przygotowana dla turystów i mieszkańców we wszystkich obiektach MT. Ofercie towarzyszy mapa miasta z opisem poszczególnych obiektów oraz hasło: "Jedno muzeum. Dwanaście przygód”.

MT oferuje spore zniżki przy zakupie biletów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, z kolei mieszkańcy powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego mają wstęp do obiektów za symboliczną złotówkę!

O wystawie "Składanie osobowości. Witkacy" i ofercie Muzeum Tatrzańskiego napiszemy szerzej w numerze "Gościa Krakowskiego" na niedzielę 20 lipca.