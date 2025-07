Biskup Robert Chrząszcz przewodniczył Mszy św. w ludźmierskiej bazylice mniejszej. – Jesteśmy trochę jak uczniowie w Wieczerniku, którzy byli nieco zagubieni, przestraszeni. Nie wiedzieli, jak to się skończy. Możemy sobie też zadać pytanie, dlaczego Duch Święty nie sprawił, że oni nie mówili jednym językiem? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo to jest właśnie tajemnica wspólnoty, która nie zabiera nam indywidualności, ona ją po prostu ożywia. Porównałbym też Kościół do wielu kwiatów. Każdy jest inny, każdy inaczej pachnie, ale każdy do tego wielkiego ogrodu wnosi coś, czego ten drugi nie ma – zaznaczył bp Chrząszcz.

Hierarcha podkreślił, że ducha wspólnoty świetnie widać też w czasie trwania rekolekcji. – Każdy z nas ma swój talent, każdy wnosi coś innego. Pamiętajmy też, że wszystko musi zaczynać się od spotkania z Jezusem. Nie musimy udawać przed Nim, że nie mamy powodów do narzekania, że borykamy się z jakimiś problemem. To jest właśnie piękno Kościoła, że jesteśmy grzeszni, ale razem trwamy przy Jezusie. Chrystus nie pyta nas też o biznesplan, On nam ich nie wyznacza. Po prostu zaprasza, by z Nim iść – zaznaczył bp Chrząszcz. Poprosił też oazowiczów o to, by nie zostawiali dla siebie doświadczenia rekolekcji, by się z nim dzielili z innymi. – Kto spotyka Jezusa jest posłany, jest misjonarzem! – podkreślił bp Chrząszcz.

Przed Mszą św. była godzina świadectw i prezentacja każdej z oaz. A te do Ludźmierza przybyły z kilku miejscowości, m.in. z Zakopanego i Gliczarowa Górnego. Łącznie było siedem wspólnot – trzy rodzinne i cztery młodzieżowe, były wśród nich dwie wspólnoty spoza archidiecezji krakowskiej, reprezentowały one diecezję drohiczyńską i lubelską.

Wszystkim za obecność i przyjazd do Ludźmierza podziękował – w imieniu kustosza ludźmierskiego ks. Maciej Ścibora – ks. Ryszard Gacek, moderator diecezjalny Ruchu Światło–Życie w Archidiecezji Krakowskiej. – Dziękujemy Panu Bogu, że nas tu tylu zgromadził, to czas wielu łask i owoców, które przyjdą po rekolekcjach. Dziękuję też moderatorom i animatorom, bo wiem, że dzięki nim rekolekcje odbywają się na naprawdę wysokim poziomie. Dostaję sygnały od zadowolonych rodziców, po prostu wiele ludzi dobrze mówi o uczestnikach rekolekcji. Chwała wam za to! – zaznaczył ks. Ryszard Gacek.

Ks. Jacek Bernacik, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie prowadzi rekolekcje II stopnia dla młodzieży w Gliczarowie Górnym koło Bukowiny Tatrzańskiej. – Przeżywamy ten czas w niesamowitej bliskości z górami. Czasami tatrzańskie szczyty chowały się, ale to było związane z treścią naszych rozważań, że "Bóg przychodzi w obłokach” – mówi ks. Bernacik. Duchowny podkreśla otwartość młodzieży, z którą uczestniczy w rekolekcjach. – Stawiamy akcent na to, że oni są uczniami – misjonarzami. Dotykamy spraw wiary, inspirujemy, przekazujemy. Tego właśnie uczymy na oazie – dodaje ks. Bernacik.

Dzień Skupienia Ruchu Światło–Życie Archidiecezji Krakowskiej miał też miejsce w Krakowie i Bystrej Podhalańskiej. W I turnusie rekolekcji Ruchu Światło–Życie Archidiecezji Krakowskiej bierze udział ponad 770 osób, na II turnus pojedzie blisko 600 osób.