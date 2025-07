Festiwal teatrów ulicznych odbywa się w dwóch terminach - od 4 do 6 lipca oraz od 13 do 15 lipca. Wydarzenie zorganizował krakowski teatr KTO, który zaprosił niemal 200 artystów z całego świata, by Kraków oraz inne miasta Polski zamieniły się w wielką scenę teatralną. - Pragniemy czynić kulturę bardziej dostępną dla widza. Jak również zachwycić go nietuzinkowością, pomysłem i przesłaniem przedstawień - podkreśliła Martyna Nowakowska, kierowniczka działu promocji teatru KTO.

W niedzielę 13 lipca po południu na pl. Szczepańskim można było zobaczyć widowiska dedykowane dzieciom i rodzinom. Przestrzeń co chwila wypełniały śmiechy i radosne okrzyki dzieci, które przerywały gromkie brawa - widzom nie przeszkadzał nawet ulewny deszcz co chwila lejący się z nieba. - To niezmiernie ważne, że kultura wychodzi do nas i nie boi się także młodego widza. Przednio się bawiliśmy! - oceniła pani Paulina, która przyszła na spektakle z dwojgiem dzieci.

W następnych dniach nie zabraknie też widowiskowych akrobacji powietrznych, mistrzowskiego lalkarstwa, finezyjnego teatru tańca oraz interakcji z publicznością. W programie wydarzenia znalazły się zarówno wielkoformatowe widowiska wieczorne, jak i kameralne formy bliskie człowiekowi i codzienności. Podczas 38. Ulica Festival, któremu przewodzi hasło "Tańcz... tańcz... tańcz...", widzowie mogą zobaczyć 34 zagraniczne i polskie zespoły. - To nie tylko zapierające dech w piersiach choreografie. To mocne głosy w sprawach, które wciąż bolą, dzielą i niepokoją. W miejskich przestrzeniach, tych otwartych, żywych i nieoczywistych, taniec staje się narzędziem protestu, oporu, manifestacji wspólnotowości - podsumował Jerzy Zoń, dyrektor teatru KTO oraz dyrektor artystyczny Ulica Festival.

Teatr KTO z siedzibą w krakowskim Podgórzu cały czas rozwija ofertę spektakli dla dorosłych i dzieci. Zespół teatralny gościł na 5 kontynentach, w 40 krajach i ponad 300 miastach.