Rekolekcje dojrzałe

Jak przekonuje ks. Porosło, pomysłodawca wydarzenia, Mysterium fascinans to rekolekcje, które nie tylko formują do liturgii, ale również przez nią samą. Uczestnicy wcześniejszych edycji wydarzenia podkreślają, że niezmiernie ważna jest dla nich integralność jego części intelektualnej, duchowej i towarzyskiej. - Niesamowicie wspomaga wzrastanie w wierze przebywanie z ludźmi, dla których w codziennym życiu ważny jest Bóg, a jednocześnie dbają oni mocno o piękno liturgii - przyznaje Katarzyna Malska.

Tegorocznej odsłonie Mysterium fascinans, które odbędą się od 12-14 września, będzie przewodziło hasło „Przez nasze usta. Liturgia i stworzenie”. - To słowa zaczerpnięte z prefacji 4. modlitwy eucharystycznej, gdzie można przeczytać, że całe stworzenie jest zaproszone by uwielbiać Boga, ale tylko człowiek może rozpoznać to powołanie i w wolności je podjąć, dlatego jest wyjątkowy - mówi ks. Porosło.

Uczestnicy warsztatów przyjrzą się różnym wymiarom relacji między teologią stworzenia, a liturgią. - Będziemy chcieli się zastanowić dlaczego stworzenie zostało powołane do istnienia, by wielbić Stwórcę, poruszymy temat bytów duchowych, czyli aniołów, którzy też są z człowiekiem w liturgii czy związku kalendarza liturgicznego z naturalnym cyklem wyznaczanym chociażby przez przesilenia – wymienia kapłan.

Duchowym przewodnikiem tegorocznych rekolekcji, który przez pryzmat tematu rekolekcji będzie interpretował dla uczestników słowo Boże proklamowane w liturgii, jest teolog i muzyk, Dominik Dubiel SJ. Wśród prelegentów znajdą się też o. Janusz Pyda OP i s. Judyta Pudełko PDDM z Warszawy oraz o. Marcin Drąg OFMConv, ks. Bartosz Wronikowski i ks. Krzysztof Porosło z Krakowa. - Referaty przewidziane na tegoroczną odsłonę Mysterium fascinans będą pokazywać, że nie sposób zrozumieć katolickiej liturgii bez dostrzeżenia ścisłego powiązania stworzenia z kultem Boga. Bo to przecież człowiek, stworzony dla chwały Bożej ma za zadanie przewodzić chórowi uwielbiającemu Boga, w który włączony jest cały świat - tłumaczy ks. Porosło.

Po raz drugi uczestnicy wydarzenia spotkają się w tynieckim opactwie benedyktynów, położonym przy zachodniej granicy Krakowa, tuż nad brzegiem Wisły. Zapisy na rekolekcje trwają. Wszelkie informacje, program i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.mf.org.pl.