Komisja Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, dokonała 15 lipca odbioru końcowego zadania "Rewitalizacja i modernizacja unikatowego wieżowego Fortu nr 31 św. Benedykt wraz z otaczającym terenem w celu przystosowania do funkcji centrum edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych - IV etap realizacji projektu kluczowego". Tym razem zadanie odebrane przez komisję dotyczyło odnowienia elewacji zewnętrznej rotundy fortu i elewacji wewnętrznej otaczającej dziedziniec wieży.

Ten fort wieżowy wchodzący niegdyś w skład Twierdzy Kraków, wybudowany w latach 1853–1856 na Wzgórzu Lasoty w Krakowie został zaprojektowany przez krakowskiego architekta Feliksa Księżarskiego. Tego rodzaju budowli fortecznych w formie wież artyleryjskich powstało stosunkowo niewiele. Z reliktów zachowanych w fasadzie wiemy, że zewnętrzne ściany fortu pierwotnie pomalowane były na kolor ciemnoczerwony. I taki też kolor odtworzyła według badań konserwatorów remontująca fort firma "Antiqa" Wita Podczerwińskiego. Prace trwały rok i jeden miesiąc i na tym działalność konserwatorów z firmy "Antiqa" się zakończyła. Co dalej z fortem? Ogólne założenie jest takie, że ma on stanowić centrum edukacji dzieci i młodzieży w zakresie nauk ścisłych. Do tej edukacji na razie daleko, bo wnętrze fortu, w przeciwieństwie do fasady, stanowi na razie malowniczą ruinę.