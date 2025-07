Prawie sto fiatów 126 p zwanych potocznie maluchami (niektóre z nich mocno zmodyfikowane w sposób nie przewidywany przez konstruktorów) wyruszyło z Warszawy 1 lipca i po wykonaniu pętli dookoła Bałtyku i dodatkowo trasy w Polsce, po przejechaniu w sumie 5169 kilometrów asfaltowych i szutrowych traktów w 6 krajach - Polsce, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwie i Litwie zameldowało się na Rynku.

Maluchy wjeżdżały z ulicy Grodzkiej prawie jak samoloty w inauguracyjnych rejsach na nowych trasach – pod strumieniami wody ze strażackich sikawek. Wprawdzie niektóre modyfikacje samochodów dotyczyły dachów i widzieliśmy wiele maluchów-kabrioletów, których kierowcy i pasażerowie w efekcie wjeżdżali na swoje miejsca wokół płyty Rynku kompletnie mokrzy, ale nikomu nie zepsuło to humoru.

Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci to projekt stworzony przez legendy motosportu: Sobiesława Zasadę, Rafała Sonika i Kajetana Kajetanowicza oraz dziennikarza motoryzacyjnego Marcina Małysza. Pierwsza edycja odbyła się w 2023 roku, kolejna w 2024. W 2023 roku Wyprawa uzbierała dwa miliony złotych i dotarła do Monte Carlo. Rok później finiszowała w Monte Cassino zbierając ponad pięć milionów! Ile będzie w tym roku? Jeszcze nie wiadomo.

Wyprawa ma ambitne cele: pierwszy to pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci, które już uległy wypadkom samochodowym. Drugim jest wsparcie terapeutyczne, psychologiczne oraz psychiatryczne dla dzieci i ich rodzin, które w jakikolwiek sposób zostały bezpośrednio czy pośrednio poszkodowane przy okazji wypadków. Trzeci obszar to prewencja, czyli działania edukacyjne dla dzieci i dorosłych. W realizacji tych zadań pomagają: fundacje Inter Cars, Polskiego Związku Motorowego, Euvic the Good People oraz Stars4Stars.

Wśród wielu gości i celebrytów, którzy pojawili się na zakończeniu Wyprawy zwracał uwagę ten, który stanowi żywy dowód na to, że można jeździć samochodem w ryzykowny sposób i nic sobie i innym złego nie zrobić: Longin Bielak, dziewięćdziesięcioośmioletni nestor sportu samochodowego na świecie, wielokrotny mistrz w wyścigach i rajdach samochodowych.