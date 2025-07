Kraków. W kolejce do Chełmońskiego

Bilety można nabyć online już teraz na stronie: https://bilety.mnk.pl/ oraz stacjonarnie w kasach muzeum od 8 sierpnia.

Na wystawie powstałej we współpracy z Muzeami Narodowymi w Warszawie i Poznaniu i mająceji wcześniejsze odsłony w tych miastach, będzie można zobaczyć szeroki wybór blisko 200 obrazów olejnych oraz akwarel, a także prac rysunkowych znanego malarza polskiego, pochodzących z wielu kolekcji prywatnych oraz ze zbiorów muzealnych w kraju i zagranicą. Zostaną pokazane m.in. powszechnie znane obrazy Chełmońskiego: "Babie lato", "Bociany", "Odlot żurawi" i "Orka". Niepowtarzalną okazją będzie też możność zobaczenia dzieł artysty znajdujących się w kolekcjach prywatnych np. obrazu "Bąk" oraz w zbiorach zagranicznych np. obrazu "Przed karczmą" z Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie.

W Krakowie będzie można zobaczyć także obraz oraz związaną z nim ekspozycję, których nie widziały osoby zwiedzające odsłony wystawy w Warszawie i Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, będącej oddziałem MNK, jest prezentowany obraz Chełmońskiego "Czwórka". Ze względu na ryzyko związane z transportem tego wielkoformatowego płótna, pozostanie ono w Sukiennicach. Zostanie tam jednak zorganizowana równoległa w czasie z wystawą "Chełmoński" ekspozycja, przedstawiająca trwającą cztery lata konserwację tego ogromnego obrazu o wymiarach 2,75 m na 6,6 m oraz wykonane przy okazji badania naukowe. Bilety na wystawę w Gmachu Głównym MNK będą uprawniały także do zwiedzania wspomnianej ekspozycji w Sukiennicach.

Wystawa "Chełmoński" będzie dostępna codziennie, od godz. 10 do 18. W wybranych terminach to jest od 8 do 18 sierpnia, od 30 do 31 sierpnia oraz od 10 do 30 listopada, godziny otwarcia zostaną wydłużone do godz. 20. Szatnia i kasa biletowa w Gmachu Głównym będą czynne od godziny 9.45.

Na wystawę obowiązuje wstęp na ustalone godziny. Wcześniejsze zakupienie biletów pozwoli więc na uniknięcie kolejki do zwiedzania.