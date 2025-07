Jubileuszowe rekolekcje prowadzi ks. dr Piotr Maroszek, autor książki pt. "Dzieje Parafii Odrowąż Podhalański. Zakorzenienie się kościoła w skalistej ziemi". Spotkanie promujące tytuł odbędzie się w czwartek 24 lipca po Mszy św. o godz. 18.

Z kolei we wtorek 22 lipca odbyła się promocja publikacji prof. Anny Mlekodaj pt. "Jest takie miejsce" ze zdjęciami ks. Zbigniewa Pytla oraz grafiką i składem Marcina Ozorowskiego. Spotkanie poprzedziła Msza św., do której oprawę przygotował Związek Podhalan Oddział Załuczne. - Dla mnie ten kościół jest jak otwarta księga, którą nieustannie powinniśmy czytać. Pierwsi parafianie wchodzili tutaj jak do nieba, bo tylko tutaj słyszeli piękno muzyki organowej. Świat się zmienił, muzyki słuchamy wokół, ale ciągle tutaj przychodzimy, bo tylko w kościele jest spotkanie z Bogiem żywym. Kościół jest miejscem trochę jak pas startowy, bo ma poderwać naszą duszę - zaznaczyła prof. Mlekodaj. Dodała, że warto zamyślić się na nowo w roku jubileuszowym przy doskonale znanych malowidłach, rzeźbach, które są wewnątrz świątyni.

Ciekawym elementem promocji książki "Jest takie miejsce" było "wystąpienie" pierwszego proboszcza w Odrowążu i zarazem najdłużej urzędującego - ks. Jana Kantego Misia. Aktor wcielający się w rolę zacnego kapłana zwrócił się do licznych górali z ważnym słowem, w którym zawarł m.in. swoje wspomnienia z pracy duszpasterskiej, ale także wskazówki dla współczesnych.

Wszystkim za liczną obecność, w tym kapłanom z okolicznych parafii, krajanom podziękował proboszcz ks. Jan Luberda. Zachęcił do kupna publikacji, ale także do zobaczenia okolicznościowej wystawy, która znajduje się wokół świątyni.

Ważnym punktem świętowania parafialnego jubileuszu będzie Msza św. w niedzielę 27 lipca, której będzie przewodniczyć metropolita krakowski. Po niej na parkingu przy kościele zaplanowano "Oratorium Odrowąskie" według scenariusza i w reżyserii Władysława Maśnicy. Wystąpią górale i góralki z czterech wsi: Odrowąż, Pieniążkowice, Załuczne i Dział, kapela pod przewodnictwem Marcina Bobaka, a także soliści operowi: Katarzyna Oleś-Blacha (sopran), Przemysław Firek (bas), Mateusz Prendota - dyrektor Filharmonii Krakowskiej (tenor).

Przed jubileuszem odnowiona została elewacja wieży świątyni, co jeszcze bardziej podkreśla piękno architektury kościoła i stanowi wizytówkę miejscowości.