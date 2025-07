Metropolita przewodniczył uroczystej Mszy św. w góralskim ornacie i z asystą liturgiczną górali. - Dziękujemy za wspaniałe córki i synów tej ziemi, za ich wiarę i przywiązanie do ojczyzny w trudnych czasach. To oni stanowią dla nas wzór do naśladowania. Bądźmy radosnymi pielgrzymami nadziei, idąc dalej w przyszłość. Nie zważajmy przy tym na ograniczenia, które płyną ze strony rządzących, wychowajmy młode pokolenie na ludzi wiary, kochających ojczyznę, wolnych od podziałów - mówił abp Jędraszewski.

Hierarcha przywołał ważne postacie w historii wspólnoty Odrowąża i okolic. Wymienił Feliksa Gwiżdża, Antoniego i Jakuba Zachemskich, Małgorzatę Jachymiak, Anielę Gąsienicę i Józefa Stasiaka. - Służyli wiedzą, byli patriotami, dali się poznać jako dobrzy ludzie. Niektórzy z nich byli prześladowani przez okupantów w Palace w Zakopanem; to miejsce było nazwane Katownią Podhala - wyjaśnił abp Jędraszewski.

Do Mszy św., której przewodniczył metropolita, dołączyli liczni kapłani, m.in. pochodzący z parafii i okolic, kiedyś tam pracujący, głoszący rekolekcje oraz duchowni z całego dekanatu Czarny Dunajec.

Historię parafii na początku Eucharystii przypomniał wieloletni sołtys Załucznego i zarazem radny miasta gminy Czarny Dunajec Tadeusz Czepiel. Mówił o niej także odrowąski proboszcz ks. Jan Luberda. Szczególne podziękowania skierował do komitetu organizacyjnego, który pracował nad jubileuszem parafii, i wszystkich innych zaangażowanych w jego przebieg, w tym Polonii.

Na uroczystości jubileuszowe do Odrowąża przybyli podhalańscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych z powiatu nowotarskiego i miasta gminy Czarny Dunajec. Obecni byli liczni parafianie w strojach regionalnych, grała kapela góralska. W kościele modlili się także przedstawiciele Związku Podhalan, OSP i szkół, przybyły też delegacje z pocztami sztandarowymi.

Na jubileusz wspólnota parafialna przygotowała - według scenariusza i w reżyserii Władysławy Maśnicy - "Oratorium Odrowąskie", składające się z czterech aktów. Zostało ono pokazane na plenerowej scenie na parkingu przy świątyni. Podczas wydarzenia przypomniano m.in. postać ks. Jana Kantego Misia, budowniczego świątyni w Odrowążu i zarazem kapłana, który najdłużej sprawował tam obowiązki proboszcza.

Jubileuszowe rekolekcje poprowadził ks. dr Piotr Maroszek, autor książki pt. "Dzieje Parafii Odrowąż Podhalański. Zakorzenienie się kościoła w skalistej ziemi". Z okazji 200-lecia wspólnoty wydana została także publikacja prof. Anny Mlekodaj pt. "Jest takie miejsce" ze zdjęciami ks. Zbigniewa Pytla oraz grafiką i składem Marcina Ozorowskiego. Wokół kościoła można też oglądać okolicznościową wystawę, ukazującą archiwalne i współczesne dzieje parafii wraz z fotografiami.

O przeżywanym w Odrowążu jubileuszu przypominają przejeżdżającym przez miejscowość wielkie banery, na których są wymienione cztery sołectwa kiedyś współtworzące parafię w Odrowążu, czyli Pieniążkowice, Dział, Załuczne i Odrowąż.