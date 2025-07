Zafascynowana Bożym miłosierdziem

Książka "Zachwycona miłosierdziem" ukazała się nakładem Wydawnictwa Misericordia - Św. siostra Faustyna to doskonały przykład relacji, do jakiej Bóg zaprasza każdego człowieka. To, czego dokonał w niej, może stać się udziałem każdego z nas. Życie nawet najbardziej zwyczajne i proste, z Bogiem staje się niezwykle piękne i szczęśliwe, także wtedy, gdy pojawiają się w nim trudności i cierpienie - podkreśla jej autorka, s. Elżbieta Siepak ISMM, która przez lata pełniła funkcję rzeczniczki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Nową biografię św. Siostry Faustyny wyróżnia to, że w całości opiera się na materiałach źródłowych, które s. Siepak zbierała przez 40 lat. - Wydanie albumowe biografii i opis dziedzictwa duchowego Apostołki Bożego Miłosierdzia zawiera aż 385 zdjęć, a wiele z nich nie było dotąd nigdzie publikowanych. Ważne są również obszerne przypisy, których jest aż 676, które jeszcze pełniej ukazują kontekst jej życia w środowisku rodzinnym, w latach służby u zamożniejszych rodzin, a także w klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - tłumaczy s. Siepak.

Publikacja zawiera także indeksy osób i miejscowości, dzięki czemu bardzo łatwo będzie można dotrzeć do poszukiwanych wiadomości, oraz bibliografię publikacji i źródeł. - Książka jest pięknie wydana, a jej skład graficzny zajął nam blisko rok, więc uważam, że naprawdę stanowi wyjątkową pozycję przede wszystkim dla osób zainteresowanych życiem, misją i duchowością Apostołki Miłosierdzia - podsumowuje s. Siepak.

Więcej o nowej albumowej biografii św. Siostry Faustyny napisaliśmy w 30 numerze "Gościa Krakowskiego".