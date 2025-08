Nie trzeba być bohaterem

Akademia Przyszłości to program społeczny, który co roku wspiera ok. 2 tys. dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. Inne problemy z którymi się borykają, to trudności z koncentracją (57 proc.), trudności w relacjach z rówieśnikami (37 proc.) czy słaba motywacja do nauki (33 proc.).

Wolontariusz poświęca dziecku czas i uwagę, poznaje przyczyny braku wiary w siebie i towarzyszy w budowaniu samooceny oraz realizacji marzeń. - Poszukujemy osób chcących odmienić życie swojego podopiecznego lub podopiecznej, z którą lub którym będą spotykać się raz w tygodniu, najczęściej w szkole, podczas indywidualnych zajęć. Na nich, metodą małych kroków, dzieją się cuda - tłumaczy Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizatora Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

Z kolei osoby wspierające wolontariacko Szlachetną Paczkę docierają do rodzin czekających na pomoc. To one poznają ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczą w przekazywaniu spersonalizowanego wsparcia od darczyńców. Kiedy darczyńca zdecyduje się na przygotowanie pomocy dla konkretnej rodziny, to właśnie wolontariusz wspiera go radą. W czasie grudniowego Weekendu Cudów odbiera paczkę od darczyńcy i pomaga dostarczyć ją rodzinie, którą ma pod opieką.

Wolontariuszka Aneta wskazuje, że wolontariat to szkoła pokory. - Czasem przy rozmowie łzy płyną z obu stron, bo tak po ludzku nawiązała się nić porozumienia. Najpiękniejsze jest to, że to realna, mądra pomoc, która faktycznie zmienia życie rodzin. A poczucie dobrze wykonanej roboty daje satysfakcję i napędza do działania - przyznaje.

Jak dodaje J. Sadzik, działania wolontariuszy to żywe świadectwo, że dobro ma twarz człowieka, który chce służyć innym. - Wolontariat nie wymaga bycia bohaterem. Nikt z nas też nie jest sam, ma obok doświadczonych wolontariuszy, którzy zawsze chętnie dzielą się swoją wiedzą, pomagają - podkreśla prezes Stowarzyszenia "Wiosna".

Akademia Przyszłości co roku rekrutuje do programu ok. 2 tys. wolontariuszy, a Szlachetna Paczka - ok. 12 tys. Chęć zaangażowania można zgłosić za pośrednictwem formularzy na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl i www.szlachetnapaczka.pl.