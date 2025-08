Fort wybudowano według projektu Emila Gołogórskiego - inżyniera w stopniu cesarsko- królewskiego generała porucznika, który w latach 1893 i 1894 nadzorował rozbudowę obiektów fortecznych Twierdzy Kraków. Fort 51 1/2 Swoszowice to własność skarbu państwa od 2016 r. dzierżawiona przez Fundację Gloria Fortibus, która w zabudowaniach fortecznych stworzyła Muzeum Spraw Wojskowych.

Muzeum przybliża historię wschodniego frontu I wojny światowej, w której forty Twierdzy Kraków odegrały znaczącą rolę. Upamiętnia polskich żołnierzy walczących o niepodległość w latach 1919-1921 i popularyzuje wiedzę o osiągnięciach polskiego oręża i techniki militarnej. Jak piszą organizatorzy Muzeum: „Celem jest pokazanie i utrwalenie pamięci o żołnierzach-Polakach walczących w obcych mundurach, kiedy Polski nie było na mapach świata. Chcemy przypominać i upamiętniać prawdę o chwalebnych czynach polskich żołnierzy, walczących o niepodległość w wojnach w latach 1919-1921, a następnie zabezpieczających niepodległy byt Ojczyzny.”

Obecnie w forcie remontowane są pomieszczenia parteru, izby żołnierskie (korpus fortu w jego niższych kondygnacjach to po prostu budynek koszarowy). Ten remont powinien się zakończyć do końca października, a jego koszt to ok. 420 tysięcy złotych. Pozostaną do wyremontowania trzy izby, w tym największa, łazienka i fragment korytarza. Oczywiście pod warunkiem, że będą na to pieniądze. Jak mówi Zbigniew Felinkiewicz, prezes zarządu fundacji, Gloria Fortibus sama kosztom remontu nie podoła, choć tylko w tym roku dołożyła do niego sto tysięcy złotych (nie licząc bieżących kosztów utrzymania fortu, które małe nie są). Reszta to pieniądze wydatkowane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa – tu jest najlepiej, bo SKOZK ma trzyletni plan wydatków, po zatwierdzeniu którego powstaje pewna perspektywa czasowa, miasto Kraków - tu potencjalnie może być kiepsko, bo miejski budżet trzeszczy i jako się rzekło, środki własne Fundacji. Muzeum Spraw Wojskowych działa cały czas (i zaprasza w każdą niedzielę od godz. 11 do 17), ale realizuje ono raczej program wystawienniczo-edukacyjny (bilety dla dzieci są po złotówce, to bardziej pamiątka pobytu dla zwiedzających niż źródło dochodu dla muzeum) i przy największym nawet ruchu na remont samodzielnie nie zarobi.

A tu w planach rekonstrukcja wież pancernych - na dojeździe do placu leżą formy z włókna szklanego, w których powstać mają odlewy betonowe dawnych wież-lawet artyleryjskich, a także częściowa rewitalizacja dawnej artyleryjskiej baterii polowej, czyli fortu ziemnego, który poprzedził obecny fort pancerny. Kiedy to nastąpi i czy w ogóle? Nie wiadomo, ale fort 51 1/2 Swoszowice broni się nadal i nie odpuszcza!