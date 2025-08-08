Turbacz. Msza Ludzi Gór z udziałem kard. Grzegorza Rysia

Tradycyjna sierpniowa Msza św. w kaplicy papieskiej pod Turbaczem w Gorcach - na pamiątkę spotkań w tym miejscu z księdzem profesorem Józefem Tischnerem - zostanie odprawiona w niedzielę 10 sierpnia o godz. 11. Eucharystia pod Turbaczem wpisuje się w obchody Roku Ks. Prof. Józefa Tischnera, który został ogłoszony przez Senat RP na 2025 r.

O porządek i bezpieczeństwo na szlakach dochodzących pod Turbacz zadbają tradycyjnie goprowcy i strażacy z OSP z Nowego Targu - Kowańca i innych miejscowości. Na Mszę św. pod Turbaczem zapraszają oddziały Związku Podhalan w Nowym Targu i Łopusznej oraz Stowarzyszenie "Drogami Tischnera". Na Eucharystię przybędą też delegacje z pocztami sztandarowymi różnych organizacji i instytucji.

Do wspólnej modlitwy w Gorcach zapraszają górale ze Związku Podhalan, z oddziałów w Nowym Targu i Łopusznej oraz Stowarzyszenie "Drogami Tischnera".

Według Wojciecha Bonowicza, biografa słynnego księdza, "ks. Tischner pokazał, że jest tam miejsce dla góralszczyzny, o ile nie jest ona ozdobnikiem, ale znakiem tożsamości ludzi, których liturgia zgromadziła. Była muzyka góralska, było kazanie gwarą (lub przynajmniej czytanie Tetmajera), pojawiły się też - pod koniec lat 80. - góralskie ornaty. W ten sposób tworzyła się pewna spójna całość" - zauważa Bonowicz.

Ks. Józef Tischner był filozofem, teologiem, publicystą, pisarzem, autorem prac poświęconych zagadnieniom istnienia człowieka i teorii wartości. Urodził się w 1931 r. w Starym Sączu. Od 1980 r. był profesorem filozofii PAT w Krakowie i wykładowcą kilku innych krakowskich uczelni, a także stałym współpracownikiem "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku". W 1981 r. został kapelanem „Solidarności”.

W pierwszą niedzielę miesiąca w sierpniu każdego roku odprawiał dla górali słynne Msze św. niedaleko Turbacza. Nabożeństwa te gromadziły tysiące ludzi. Filozof z Łopusznej zmarł 28 czerwca 2000 r. w wieku 69 lat. W 2025 r. mija 25 lat od jego śmierci. Senat RP ogłosił rok 2025 Rokiem Ks. Prof. Józefa Tischnera.