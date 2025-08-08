Wernisaż wystawy miał miejsce w sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Głos zabrał m.in. Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. - Wystawa przybliża nam postać wybitnego nauczyciela dialogu, który uczył nas budowania mostów między różnymi środowiskami. Wystawa skupiona wokół filozofii i postaci ks. Józefa Tischnera jest ważnym, duchownym komponentem w kulturalnej mozaice Warszawy - zauważył dyrektor Senk. Szef Centrum Myśli Jana Pawła II otrzymał od Kazimierza Tischnera, brata autora "Etyki Solidarności", statuetkę Roku ks. prof. Józefa Tischnera, który jest obchodzony w 2025 r., a także książkę, jaką napisał o swoim bracie.

- Dla mnie to jest chwila szczególna, że mój brat zagościł w tym miejscu, w Pałacu Kultury i Nauki. Jedna z jego ostatnich wiadomości, napisanych na kartce w czasie choroby brzmiała: "Jeszcze wam narobię kłopotu". I to właśnie się dzieje, bo jesteśmy w przestrzeni związanej niegdyś z epoką komunizmu, gdzie nie było wolności, prawdomówności. A właśnie tutaj przemawia mój brat, ukazujemy jego wizję wolności człowieka, dialogu. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie stąd z poszerzonym sercem. Podajmy sobie wszyscy dłonie, uściśnijmy. Dobrze, żeśmy tu są. To pierwszy krok do tak potrzebnego nam pojednania, czego by Józiu bardzo pragnął - mówił wzruszony K. Tischner.

Kuratorzy wystawy dr Bernadeta Cich i dr Przemysław Bukowski oprowadzili licznie zgromadzoną publiczność po całej ekspozycji. Wyjaśnili też znaczenie tytułu wystawy "Tischner - doświadczenie 2025". - Nie chodzi o to, żeby opowiadać historie, ale żeby doświadczyć, przemyśleć, żebyśmy poczuli się w takim intelektualnym domu. Mamy nadzieję, że ta wystawa będzie okazją do rozmów o wartościach, da możliwość zadawania pytań, które nas nurtują, będzie w końcu stanowić okazję do zastanowienia się, jak myśl ks. Tischnera może dziś wybrzmieć na nowo - mówili B. Cich i P. Bukowski. Ich zdaniem, mogą w tym pomóc materiały zgromadzone na wystawie - drewno, światło i minimalistyczne formy. - One odzwierciedlają skromność, ciepło i otwartość, które charakteryzowały bohatera - komentowali kuratorzy wystawy o autorze "Etyki Solidarności".

Na wystawie pokazane są osobiste przedmioty ks. Tischnera, m.in. jego góralski sweter, laptop, a dzięki kodom QR można usłyszeć jego głos. Interaktywne instalacje pozwalają na zgłębienie filozofii kapłana z Łopusznej, które zawarł m.in. w "Filozofii dramatu". Są tu też wielkie zdjęcia ks. Tischnera na płótnie. Jest i drewniana góralska bacówka. Odwiedzający mają również kącik do czytania dzieł ks. profesora.

Ciekawym punktem na wystawie są plansze z umieszczonymi cytatami dotyczącymi ks. prof. Tischnera, których użyto w serialu "Czterdziestolatek. 20 lat później", kiedy Irena Kwiatkowska zwraca się do głównego bohatera w taki sposób: "Inżynierze, znamy się już tyle lat. Czym się pan teraz zajmuje? Mnie może pan się wyspowiadać jak ks. Tischnerowi". Autorzy wystawy nawiązują też do muzyki. Okazuje się, że słowa do piosenki zespołu Zakopower pt. "Ludzie z kryjówek” były inspirowane właśnie tekstem ks. Tischnera. Jest też plansza przypominająca, że do ks. Tischnera nawiązał również zespół Trebunie-Tutki.

W ramach wernisażu odbyły się także góralskie posiady, w których udział wzięli muzycy z Podhala, w tym członkowie rodzinnego zespołu Trebunie-Tutki. Ks. prof. Tischnera wspominała m.in. prof. Stanisława Trebunia-Staszel z Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie zabrakło tańca i nuty góralskiej. Niespodziankę przygotowały też panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łopusznej, które poczęstowały uczestników wernisażu licznymi regionalnymi smakołykami z Podhala.

Wystawa "Tischner - doświadczenie 2025" została zorganizowana z inicjatywy Senatu RP przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" przy wsparciu miasta stołecznego Warszawy, Centrum Myśli Jana Pawła II i Uniwersytetu SWPS z okazji trwającego Roku ks. prof. Tischnera. Ekspozycja była już prezentowana w polskim parlamencie. W stolicy ekspozycja potrwa do końca sierpnia, wstęp na nią jest bezpłatny. Wystawa "Tischner - doświadczenie 2025" będzie jeszcze pokazana w tym roku m.in. w Łodzi, Krakowie i Gdańsku.

Ks. Józef Tischner był filozofem, teologiem, publicystą, pisarzem, autorem prac poświęconych zagadnieniom istnienia człowieka i teorii wartości. Urodził się w 1931 r. w Starym Sączu. Od 1980 r. był profesorem filozofii PAT w Krakowie i wykładowcą kilku innych krakowskich uczelni, a także stałym współpracownikiem "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku". W 1981 r. został kapelanem Solidarności.

W sierpniu każdego roku odprawiał dla górali słynne Msze św. niedaleko Turbacza. Nabożeństwa te gromadziły tysiące ludzi. Filozof z Łopusznej zmarł 28 czerwca 2000 r. w wieku 69 lat. W 2025 r. mija 25 lat od jego śmierci. Senat RP ogłosił 2025 Rokiem ks. prof. Józefa Tischnera.