Jak przypomniał paulin o. Paweł Polek, proboszcz parafii na Bachledówce, VI Wieczornica z Wyszyńskim wpisuje się w kontynuację cyklu koncertów w miejscu, gdzie Prymas Polski spędzał wakacje i spotykał się z góralami. - Zostawił nam też lekcje, że "Ten zwycięża, kto miłuje". To zdanie to również hasło dzisiejszej wieczornicy. Daje nam nadzieję. Jest jak światło, im ciemniej, tym jaśniej świeci. Prymas to wiedział i ofiarował również wszystko Maryi - mówił o. Polek.

Gości pozdrowił także burmistrz Miasta-Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski. Przypomniał historię wspólnoty na Bachledówce. - Dziękujemy Stwórcy za aż 70 lat obecności ojców paulinów w tym miejscu, gdzie udało się tak wiele razem zrobić - zauważył. Złożył też specjalne podziękowanie - wyryte w drewnie - na ręce ojca proboszcza. Ten zaś stwierdził, że niektórzy w Polsce zazdroszczą tak wspaniałej współpracy między parafią a samorządem.

W pierwszej części VI Wieczornicy z Wyszyńskim wystąpili przedstawiciele wszystkich zespołów regionalnych z terenu Miasta-Gminy Czarny Dunajec. Młodzi górale zaśpiewali w gwarze kilka pieśni, m.in. "Hej tam spod Tater” i "Matecko ukochano”. W drugiej części Anna Sokołowska-Alabrudzińska i Maciej Gasz przy akompaniamencie Macieja Pierzchały wykonali utwory dedykowane Prymasowi Tysiąclecia, m.in. "Ojczyzno, co się z Tobą stało", "Kocham Cię życie", "Wśród tylu dróg”. Na zakończenie wystąpiła Schola Niebo z Piekielnika. Artyści i liczna publiczność zaśpiewali razem Apel Jasnogórski, a wszystkim błogosławieństwa udzielił obecny na Bachledówce o. Mariusz Tabulski, kustosz klasztoru oo. paulinów na Skałce w Krakowie. Ponadto z refleksją na temat wiary wystąpił muzyk Jan Budziaszek.

Wśród publiczności byli przedstawiciele Związku Podhalan na czele z jego prezesem Julianem Kowalczykiem.

Po koncercie w powstającym Domu Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego (obok sanktuarium na Bachledówce) odbyły się posiady, podczas których serwowano regionalne potrawy przygotowane m.in. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwiennem. Wśród partnerów wydarzenia byli jeszcze: Hotel Bachledówka, Związek Podhalan w Czerwiennem, Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czerwiennem, OSP Czerwienne, Chochołowskie Teremy i Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie.

Na VI Wieczornicę z Wyszyńskim zaprosił samorząd czarnodunajecki, ojcowie paulini z Bachledówki oraz Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.