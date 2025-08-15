Uroczysta suma odpustowa była sprawowana przy ołtarzu polowym w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym. Abp Marek Jędraszewski podziękował pielgrzymom, że nieustannie przychodzą do Uśmiechniętej Pani do Ludźmierza, by schować się pod jej płaszczem. - To u Niej szukamy bezpieczeństwa i miłości matczynej. Jest dla nas Królową, bo jako pierwsza została wniebowzięta do nieba. Wiemy, że możemy do niej przychodzić i szukać pokrzepienia, Ona nas zawsze wysłucha, tak jest i dzisiaj w czasie uroczystości Wniebowzięcia NMP - mówił abp Marek Jędraszewski.

Biskup Krakowa zauważył, że górale wędrują od Uśmiechniętej Pani w Ludźmierzu do Czarnej Madonny w Częstochowie. - Tak było w czasie niedawnej 44. Góralskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, gdzie patrzyliśmy na nieco inne oblicze Matki, Królowej Polski, gdzie jest Ona przeniknięta różnymi wydarzeniami dziejowymi w historii naszego państwa. Europa chrześcijańska patrzy na nas, patrzy na nasze świadectwo, które dajemy w walce z różnymi ideologiami. Jestem o tym przekonany, tak jak pisał papież Benedykt XV po Bitwie Warszawskiej w 1920 r., że Bóg jest z Polakami, dał nam swoją Matkę jako Królową. Do której ciągle orędujemy, by ratowała nasz kontynent, by Europa zechciała powrócić do korzeni chrześcijańskich - zaznaczył abp Marek Jędraszewski. - Błagamy Cię Uśmiechnięta Pani, Gaździno Podhala, byś ciągle dawała nam zdrowie duszy i ciała. Przyjdź i strzeż wszystkich synów i córki Polski, by byli wierni Bogu - podkreślił hierarcha.

Metropolita krakowski poświęcił na zakończenie liturgii bukiety ziół i kwiatów przyniesione przez ludźmierskich pielgrzymów. Podczas sumy śpiewał zespół "Podhalanie" oraz chór parafialny, grała kapela regionalna, a także orkiestra dęta z Mszany Dolnej.

Wszystkim pielgrzymom oraz tym, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości odpustowych podziękował ludźmierski kustosz i proboszcz ks. Maciej Ścibor. Do Gaździny Podhala przyjechali kapłani z okolicznych parafii, m.in. z nowotarskiego dekanatu, byli też duchowni pracujący w dalekich krajach, a pochodzący z Podhala.

Suma odpustowa zakończyła się procesją po Maryjnym Ogrodzie Różańcowym i wokół bazyliki mniejszej. Kopia figury Matki Boskiej Ludźmierskiej była niesiona przez żołnierzy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i góralki w strojach regionalnych. Do Królowej Podhala przyjechały delegacje różnych instytucji i organizacji z pocztami sztandarowymi. Z wiernymi modlili się także podhalańscy parlamentarzyści i władze samorządowe.

Uroczystości odpustowe poprzedziły rekolekcje pod hasłem "Z Maryją - o wierności”, które poprowadził ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak.

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się już wieczorem w czwartek 14 sierpnia. O godz. 23 został rozstrzygnięty XXX Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Z kolei o północy z 14 na 15 sierpnia Pasterce Maryjnej przewodniczył bp Damian Muskus wraz ze srebrnymi jubilatami kapłaństwa. Wiele osób w ciągu godzin wieczornych korzystało z sakramentu pojednania. Tak też było w czasie uroczystości odpustowych w ciągu dnia.

W uroczystość Wniebowzięcia NMP Mszę św. o godz. 7 - według wieloletniego zwyczaju - odprawili księża neoprezbiterzy. Eucharystię o godz. 9.00 sprawowali przy ołtarzu polowym duchowni świętujący złoty jubileusz kapłaństwa.

Wszystkie dojazdowe drogi do Ludźmierza były ozdobione kolorowymi chorągiewkami, a samochody – oprócz wyznaczonych parkingów - można było zostawić na prywatnych posesjach. Znakiem, że właściciele na to się zgadzali, była otwarta brama. Z kolei Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu uruchomił 15 sierpnia kilka dodatków kursów między stolicą Podhala a Ludźmierzem. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwały służby medyczne, strażacy z OSP i policjanci.