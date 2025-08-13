To festiwal gwiazd

O programie tegorocznego festiwalu mówiono dzisiaj podczas konferencji prasowej w gmachu Filharmonii Krakowskiej. - W programie jubileuszowej edycji znalazły się koncerty prezentowane przez artystów, którzy swoją działalnością, swoją sztuką wpisywali się w historię tego festiwalu - mówi prof. Stanisław Krawczyński, prezes fundacji dla realizacji siedziby Capelli Cracoviensis, która jest obecnie organizatorem tego wydarzenia muzycznego. Będzie można usłyszeć m.in. znanego wykonawcę muzyki dawnej - Katalończyka Jordiego Savalla, klawesynistkę Elżbietę Stefańską, skrzypka Krzysztofa Jakowicza, organistę Andrzeja Białkę i zespół muzyki dawnej Collegium Zieleński. Wystąpią także artyści ukraińscy oraz męski zespół wokalny Triplum, który wykona w kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki koncert "Pieśni oręża polskiego: od Bogurodzicy po Mazurek Dąbrowskiego w Roku Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów Polski w Gnieźnie".

Na festiwalu występowali artyści tej miary, co instrumentaliści: Ida Haendel, Henryk Szeryng, Schlomo Minz, Grigorij Żyslin, Fabio Biondi, Jordi Savall, Ivan Monighetti, Bob van Asperen, Cyprian Katsaris, Grigorij Sokołow, Malcolm Frager, Jeffrey Swann, Rafael Puyana; śpiewacy: Stefania Toczyska, Ewa Podleś, Urszula Kryger, Stefania Woytowicz, Nancy Argenta, Emma Kirkby, Andrzej Hiolski, Paul Esswood; dyrygenci: Stanisław Gałoński, Jerzy Semkow, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Christopher Hogwood; zespoły: The Orchestra of the Golden Age, Hesperion XX, Philharmonia Quartett Berlin, Hilliard Ensemble, Anonymous 4, Kwartet Borodina, Europa Galante. - Postawiłem sobie od początku za cel, żeby to był festiwal wykonawczy, a nie tematyczny. Festiwale tematyczne wyczerpują się bowiem wcześniej czy później. Staram się zapraszać renomowanych wykonawców. Zarówno gwiazdy wytyczające wysoki pułap artystyczny, jak i młodych, ale już wybijających się artystów. Przyjazd zagranicznych solistów i zespołów jest okazją do płodnej konfrontacji artystycznej z muzykami polskimi. Poza tym festiwal jest okazją do prezentacji muzyków polskich zagranicznym melomanom, którzy tłumnie chodzą na nasze koncerty - mówi 95-letni Stanisław Gałoński, twórca i dyrektor artystyczny festiwalu, przez wiele lat kierujący zespołem muzycznym Capella Cracoviensis.

Nazwa festiwalu nie jest przypadkowa. Koncerty odbywają się bowiem zawsze w zabytkowych wnętrzach krakowskich budynków, głównie kościołów. Tak będzie i tym razem podczas muzycznej podróży po zabytkach Krakowa. - Inaczej się przychodzi do wnętrza kościelnego obejrzeć je. Inaczej się przychodzi na Mszę. A zupełnie inaczej przychodzi się, kiedy dwie godziny siedzi się, słucha się w tym wnętrzu muzyki i można kontemplować nie tylko wrażenia słuchowe, ale właśnie wrażenia wzrokowe. I patrzeć, jak to pięknie ze sobą się zgadza się - mówi Anna Woźniakowska, publicystka muzyczna, wytrawna znawczyni podwawelskiego życia muzycznego, która z okazji jubileuszu festiwalu przygotowała czekającą na wydanie kronikę tego wydarzenia. - Można powiedzieć, że ten festiwal ożywiał historię. Bo muzyka nawiązywała w wielu miejscach właśnie do tego wnętrza, w którym się odbywała - dodaje publicystka.

Szczegółowy program festiwalu, którego koncerty będą się odbywały od 15 do 31 sierpnia, oraz informacje o biletach można znaleźć na stronie internetowej www.mwsk.pl.