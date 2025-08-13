Barok na Spiszu

- Na festiwal, który odbywa się od 2012 r., zapraszani są znakomici artyści, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej na instrumentach z epoki i z użyciem historycznych technik gry, czy śpiewu. Festiwal kładzie szczególny nacisk na prezentację artystów polskich oraz barokowej muzyki polskiej - poinformował Rafał Monita, dyrektor wykonawczy festiwalu. Nad doborem repertuaru czuwa Katarzyna Wiwer, wytrawna wykonawczyni wokalnych utworów muzyki dawnej, dyrektor artystyczny festiwalu. Koncerty są połączone ze zwiedzaniem świątyń oraz mini-wykładami muzykologicznymi. Prolog festiwalu odbędzie się 15 sierpnia w kościele św. Jana Chrzciciela w Orawce (16.30 - zwiedzanie kościoła, 17. - koncert "Niebiańskie ogrody"), 16 sierpnia plac przed kościołem św. Marcina w Krempachach (18.30 - zwiedzanie kościoła, 19. - koncert "Muzyka z Nieba", 17 sierpnia w kościele św. Sebastiana w Jurgowie (17.30 - zwiedzanie kościoła, 18.- koncert "La Stella"), 22 sierpnia w kościele Wszystkich Świętych w Kacwinie (16.30 - zwiedzanie kościoła, 17.- koncert "Polichóralność, czyli barokowe stereo"), 23 sierpnia kościół św. Bartłomieja w Niedzicy (16.30 - zwiedzanie kościoła, 17. - koncert "Duo Seraphim, Muzyczna angelologia wczesnego baroku").

Na wszystkie koncerty i wydarzenia festiwalowe wstęp jest wolny. Szczegółowy program jest dostępny na stronie internetowej www.baroknaspiszu.pl