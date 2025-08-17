Instrumenty te, składające się z wielu dzwonów o różnej wielkości i wysokości brzmienia, umieszcza się z reguły na wieżach bogatych miast. Tymczasem uczestnicy Festiwalu Barok na Spiszu mieli okazję usłyszeć go przed kościołem w Krempachach na Spiszu. Wszystko dzięki temu, że organizatorzy festiwalu zaprosili tutaj jedyny w Polsce mobilny carillon z Gdańska, który przemierzył całą Polskę.

Brzmienie tego instrumentu jest niezwykłe. Jasno i czysto brzmiące dzwony są pięknie zestrojone i poruszane przy pomocy specjalnej klawiatury, dzięki której na carillonie można grać utwory muzyczne. Przy instrumencie tym zasiadła miejska carillonistka gdańska Monika Kaźmierczak, a carillonowi towarzyszył zespół trębaczy Tubicinatores Gedanenses. Całość koncertu komponowała się z tłem, jakie stanowiła wieża kościoła św. Marcina w Krempachach, która również została włączona do koncertu - w jednym z utworów również z niej zagrała trąbka.

Festiwal Barok na Spiszu to nie tylko koncerty, ale też miniwykłady, zwiedzanie kościołów z przewodnikami, konkurs wiedzy o Spiszu oraz inne atrakcje. Tak też było tym razem. Gości zjeżdżających na koncert powitały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Krempachach, serwujące pyszne lemoniady i smakołyki spiskie, odbyło się także zwiedzanie kościoła św. Marcina, a przewodniczką była Krystyna Dziga.

Festiwal trwa nadal, a organizatorzy zapraszają jeszcze do Jurgowa, Kacwina i Niedzicy, gdzie zaplanowano koncert finałowy. Festiwal odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a partnerem głównym jest Województwo Małopolskie, które przyznało festiwalowi markę Wizytówki Małopolski.

XIII edycji Festiwalu Barok na Spiszu patronuje "Gość Niedzielny".