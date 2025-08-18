Jednym z najbardziej poruszających momentów niedzielnego programu była uroczysta Msza św. w kościele Świętego Krzyża, w której uczestniczyli artyści, goście i organizatorzy. To był czas refleksji i modlitwy - ponad granicami i różnicami wyznaniowymi - o pokój, jedność, wzajemny szacunek i pomyślność. Liturgia przypomniała wszystkim, że folklor to nie tylko muzyka, taniec i śpiew, ale także wspólnota wartości i duchowe spotkanie ludzi z całego świata.

W trzecim dniu festiwalu ulice Zakopanego rozbrzmiały muzyką i śpiewem. Barwny korowód, który przeszedł tym najpopularniejszym deptakiem w Polsce, czyli Krupówkami, zachwycił turystów i mieszkańców różnorodnością strojów, tańców i melodii. To najbardziej barwne i rozpoznawalne widowisko festiwalu - prawdziwa wizytówka Zakopanego i dowód, że folklor inspiruje kolejne pokolenia.

Nie mogło zabraknąć również wydarzenia, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem - wystawy owczarków podhalańskich. Ten pies - symbol Tatr i wierny towarzysz górali - zachwyca nie tylko majestatycznym wyglądem i śnieżnobiałą szatą, ale także charakterem -spokojem, odwagą i oddaniem. Podczas festiwalowej wystawy zaprezentowano najpiękniejsze okazy tej rasy, dumy Podhala.

Uroczysty koncert inauguracyjny w niedzielny wieczór rozpoczął się potężnym brzmieniem trombit w wykonaniu członków Fundacji Braci Golec i śpiewem pytackim. Na scenie zaprezentowały się zespoły gospodarzy: Zespół im. Klimka Bachledy oraz Parafialny Regionalny Zespół "Giewont", które przygotowały inscenizację inspirowaną góralską sztuką ludową - motywem przewodnim tegorocznej edycji. Koncert oficjalnie otworzyli burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz z zastępcą Iwoną Grzebyk-Dulak, dyrektor artystyczny festiwalu Hanka Rybka i dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Maciej Szostak. Tradycyjnym chlebem powitano zespoły z Włoch, Słowacji, Macedonii, Węgier, Bułgarii, Grecji, Rumunii, Francji, Serbii, Cypru Północnego, Hiszpanii i Polski.

Kto chce zobaczyć na żywo reprezentantów tych wszystkich krajów, może to jeszcze zrobić, bo festiwal potrwa do środy 20 sierpnia. W jego programie znajdzie się m.in. Międzynarodowy Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych im. Władysława Trebuni-Tutki. W festiwalowej wiosce czekają zaś warsztaty, animacje, wystawy, dni narodowe i spotkania z różnorodnym folklorem ziem górskich. Kulminacją wydarzenia będzie koncert finałowy, podczas którego poznamy tegorocznych laureatów.

Organizatorami 56. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich jest miasto Zakopane wraz z Zakopiańskim Centrum Kultury. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem głównym festiwalu jest województwo małopolskie, a sam festiwal jest jednym z wydarzeń wpisujących się w projekt Małopolska Wizytówka. Wśród patronów medialnych jest "Gość Niedzielny".