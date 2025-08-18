Jan Świdroń, prezes Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy, nie krył radości, że aż siedem kandydatek walczyło o zaszczytny tytuł Podhalańskiej Królowej Miodu. Podkreśla, że w organizacji, którą kieruje, jest coraz więcej kobiet. - Jest taka piękna scena w Jaskini Pająka koło Walencji w Hiszpanii, której powstanie datuje się na kilka tysięcy lat wstecz. O co w niej chodzi? Bartnik próbuje dostać się do pszczelego gniazda i niektórzy właśnie upatrują w nim kobiety - opowiadał J. Świdroń.

Kandydatki na Królową Miodu musiały wykazać się kilkoma ważnymi umiejętnościami. Panie zbijały ramki - podstawowy element w ulu, rozpalały podkurzacze służące do uśmierzenia pszczół, rozpoznawały różne gatunki miodu, a także przygotowywały berło. - Z czym miałyśmy największy problem? Chyba z tymi ramkami, bo do rąk trzeba było wziąć młotek, gwoździe, ale jakoś poszło - mówiły zgodnie kandydatki. Każda była ubrana po góralsku, zresztą tego wymagał regulamin konkursu.

Jury zdecydowało, że Podhalańską Królową Miodu 2025 zostanie Amelia Maciczek. Pierwszą wicekrólową została Amelia Kurczak, a drugą - Wiktoria Molicka. Tytuł damy dworu przypadł kolejnym kandydatkom: Patrycji Gałuszy, Aleksandrze Greli, Julii Lassak i Natalii Floryn. Dziewczynom gratulowali m.in. wójt Poronina Anita Żegleń, prezes Związku Podhalan Julian Kowalczyk i radny powiatu tatrzańskiego Robert Chowaniec. Drewniana scena przy Gminnym Ośrodku Kultury uginała się zaś od nagród dla królowej i innych pań. Ich budżet sięgał sporych sum - od 1000 zł wzwyż. Było to możliwe dzięki licznym sponsorom i ich hojności, za co dziękowała A. Żegleń.

Wokół sceny rozmieszczono stoiska pszczelarskie, gdzie można było kupić różne produkty. Wśród pszczelarzy był Maciej Staszel z Ratułowa, z żoną Małgorzatą i dziećmi. - Cieszymy się, że jesteśmy tutaj. Wżeniłem się w rodzinę z tradycją pszczelarską, co było robić? -śmiał się M. Staszel. Z dumą dodał, że ma obecnie 60 uli. - W tym roku miodu jest mniej, bo maj był zimny i mniszka było mniej. Jedno jest pewne - że na pewno na św. Ambrożego zachęcimy do jego kupna w rodzinnej parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie - zapewnia pan Maciej i z dumą pokazuje dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie na najsmaczniejszy miód, który został zorganizowany w czasie święta pszczelarskiego w Poroninie.

Dzień Misia, Miodu i Bartników to nie tylko okazja do poznania bogatej tradycji bartnictwa i pszczelarstwa, ale również promocja lokalnych producentów oraz integracja mieszkańców i gości w radosnej, rodzinnej atmosferze. Służyły temu koncerty zespołów: Rombań, Chludowianie, Sawa i Dikandy (gwiazdy tegorocznego świętowania). Na scenie liczna publiczność mogła zobaczyć także pokaz kolekcji strojów regionalnych Pracowni "Haft Fashion" Jadwigi Trebuni-Tutki. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych - dzieci mogły m.in. wziąć udział w konkursie kostiumowym "Pszczółka słodziutka jak miód". XXIII Dzień Misia, Miodu i Bartników był częścią tegorocznych Tatrzańskich Wici, czyli wakacyjnych imprez w powiecie tatrzańskim.