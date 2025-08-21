Przez 326 lat Mogilanami władali cystersi. Oni zbudowali tu w pierwszej ćwierci XIV wieku pierwszy, drewniany kościół. W archiwum cysterskim w Szczyrzycu zachował się zapis o tym, że w 1326 r. z Mogilan odesłano do Rzymu tzw. świętopietrze. To oznacza, że w 1325 r. musiała tam już istnieć parafia. Na początku lat 70. XIX w. Józef Konopka z rodziny, która władała Mogilanami od 1802 r., gościł we dworze słynnego etnografa Oskara Kolberga, który pracował tam nad kolejnym tomami swojego pomnikowego dzieła "Lud polski".

- 24. dnia każdego miesiąca, w dzień śmierci naszego patrona, odmawiamy nowennę ku jego czci. W ostatnim roku byli w to zaangażowani księża pochodzący z naszej parafii. m.in. ks. prof. Stefan Koperek, zmartwychwstaniec, znany liturgista. Na ołtarzu bocznym z wizerunkiem świętego stoi teraz 8 wiernych kopii Bartłomiejowego obrazu ołtarzowego, które od ubiegłorocznego odpustu nawiedzają rodziny w parafii. Ta modlitewna peregrynacja jest jednym z duchowych elementów przygotowań do jubileuszu - dodaje ks. Józef.

W skład parafii, która liczy ok. 6-7 tys. osób, wchodzą: Mogilany, Buków, Kulerzów, Chorowice, Konary i część Włosani. Wśród znanych parafian byli m.in. ks. prof. Adam Kubiś (1928-2024), rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w latach 1992-1998, i mjr Zbigniew Paliwoda "Jur" (1929-2016), który jako niespełna 17-letni żołnierz VI Krakowskiej Kompanii Zgrupowania Partyzanckiego "Błyskawica" mjr. Józefa Kurasia "Ognia" wziął 18 sierpnia 1946 r. czynny udział w brawurowej akcji uwolnienia więźniów politycznych z krakowskiego więzienia św. Michała.

Z okazji jubileuszu błogosławieństwa duszpasterzom i parafianom udzielił papież Leon XIV. Uroczystości organizowane przez parafię wraz z gminą Mogilany poprzedzi odpust parafialny w niedzielę 24 sierpnia. Dla przypomnienia związków Mogilan z cystersami ojcowie cystersi ze Szczyrzyca będą wówczas głosili słowo na Mszach św. Kolejny tydzień będzie ostatnim etapem przygotowań do uroczystości, które zaplanowano na niedzielę 31 sierpnia. Tego dnia o godz. 11. 30 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, połączona z dożynkami. Następnie odbędzie się procesja eucharystyczna i poświęcona zostanie umieszczona na głazie pamiątkowa tablica. Potem w parku przy dworze Konopków przyjdzie czas na część artystyczną (m.in. występy zespołu Mogilanie).

