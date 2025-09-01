Modlitwa w intencji szczęśliwych powrotów z wakacji

Pomysłodawcą modlitwy przy krzyżu na Zakopiance był ks. Albert Wołkiewicz, proboszcz parafii św. Wojciecha w Krzeczowie. Podczas Mszy św. kapłan wspominał, że często ludzie walczą o pierwsze miejsca, nie tylko przy stole czy jak sportowcy - na podium. - Wszędzie chcemy być pierwsi, także i na drodze. Budujemy coraz lepsze autostrady, mamy coraz szybsze auta, a mimo to dochodzi do wypadków. Drogi są dla wszystkich, ale auta i motocykle są dla ludzi mądrych! Głupota i bezmyślność za kierownicą najczęściej kończą się wypadkiem. Dlatego modlimy się także o mądrych kierowców - podkreślił ks. Albert Wołkiewicz.

W modlitwie przy krzyżu nad zakopianką wzięli udział kierowcy motocykli i aut, zarówno zawodowi jak i turyści, którzy często podróżują Zakopianką. Obecni byli także przedstawiciele służb: straży pożarnej, policji, zespołów ratownictwa medycznego oraz władz powiatowych z Myślenic.

- Nasze spotkanie przy krzyżu na Zakopiance to trochę odpowiedź na statystyki policji, która podaje, że w okresie wakacji (od 1 lipca do 30 sierpnia) w wyniku wypadków drogowych w Polsce zginęły 254 osoby. To nieprawdopodobnie wysoka liczba ofiar, jakiej do tej pory nie odnotowały statystyki policyjne w podobnym czasie. Kilka z tych wypadków miało miejsce w Małopolsce - podkreślał ks. Wołkiewicz.

Przy krzyżu nad Zakopianką w Krzeczowie odbywają się także inne stałe uroczystości. W drugą sobotę czerwca obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar i Sprawców Wypadków Drogowych Trasy S7. Zaś w trzecią niedzielę listopada organizowane są "Zaduszki nad Zakopianką”, czyli wspomnienie konkretnych ludzi i ich historii, którzy zginęli na Zakopiance. Te uroczystości wpisują się w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych ogłoszony przez ONZ w 2005 roku.