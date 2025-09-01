Modlitwa w intencji szczęśliwych powrotów z wakacji

Przy wielkim krzyżu nad Zakopianką w Krzeczowie odbyła się Msza św. w intencji podróżujących - o szczęśliwe powroty z wakacji. W modlitwie wzięli udział kierowcy, m.in. motocykli, przedstawiciele służb ratunkowych. Podczas liturgii było słychać szum jadących szum aut.
Pomysłodawcą modlitwy przy krzyżu na Zakopiance był ks. Albert Wołkiewicz, proboszcz parafii św. Wojciecha w Krzeczowie. Podczas Mszy św. kapłan wspominał, że często ludzie walczą o pierwsze miejsca, nie tylko przy stole czy jak sportowcy - na podium. - Wszędzie chcemy być pierwsi, także i na drodze. Budujemy coraz lepsze autostrady, mamy coraz szybsze auta, a mimo to dochodzi do wypadków. Drogi są dla wszystkich, ale auta i motocykle są dla ludzi mądrych! Głupota i bezmyślność za kierownicą najczęściej kończą się wypadkiem. Dlatego modlimy się także o mądrych kierowców - podkreślił ks. Albert Wołkiewicz.
W modlitwie przy krzyżu nad zakopianką wzięli udział kierowcy motocykli i aut, zarówno zawodowi jak i turyści, którzy często podróżują Zakopianką. Obecni byli także przedstawiciele służb: straży pożarnej, policji, zespołów ratownictwa medycznego oraz władz powiatowych z Myślenic.
- Nasze spotkanie przy krzyżu na Zakopiance to trochę odpowiedź na statystyki policji, która podaje, że w okresie wakacji (od 1 lipca do 30 sierpnia) w wyniku wypadków drogowych w Polsce zginęły 254 osoby. To nieprawdopodobnie wysoka liczba ofiar, jakiej do tej pory nie odnotowały statystyki policyjne w podobnym czasie. Kilka z tych wypadków miało miejsce w Małopolsce - podkreślał ks. Wołkiewicz.
Przy krzyżu nad Zakopianką w Krzeczowie odbywają się także inne stałe uroczystości. W drugą sobotę czerwca obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar i Sprawców Wypadków Drogowych Trasy S7. Zaś w trzecią niedzielę listopada organizowane są "Zaduszki nad Zakopianką”, czyli wspomnienie konkretnych ludzi i ich historii, którzy zginęli na Zakopiance. Te uroczystości wpisują się w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych ogłoszony przez ONZ w 2005 roku.