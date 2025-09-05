Czarny Dunajec przeznaczy 700 tys. zł na dodatkową katechezę

Przypomina też, że budżet gminy na rok 2025 to aż 160 mln złotych. - Są to ogromne pieniądze, bo gmina rozwija się wieloaspektowo, a ta brakująca jakby część do dodatkowej katechezy wydaje się niewielka - podkreśla burmistrz. Miasto i Gmina Czarny Dunajec, podobnie jak inne samorządy, musi również dodawać ogromne sumy do subwencji oświatowej. - Dlatego nie można powiedzieć, że Czarny Dunajec dokłada tylko i wyłącznie do lekcji katechezy. Dokłada do całego systemu oświatowego, zarówno do lekcji matematyki, fizyki, chemii, jak i do języka polskiego i języka nowożytnego, czy nawet edukacji zdrowotnej - mówi M. Ratułowski.

Nie zgadza się on z nazywaniem Czarnego Dunajca "ciemnogrodem”, bo takie określenie - jego zdaniem - funkcjonuje w przestrzeni publicznej. - Chcemy wychowywać w duchu chrześcijaństwa i nauki katolickiej swoje dzieci. Mamy do tego pełne prawo, zgodnie z zapisami naszej konstytucji. Dziwię się, dlaczego prawo rodzica do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami i przekonaniami jest w tym momencie atakowane przez szeroką grupę ludzi, którzy nie rozumieją podstawowych praw i wolności gwarantowanych nam przez konstytucję - zaznacza M. Ratułowski.

Przyznaje też, że w sprawowaniu swojej funkcji kieruje się nauczaniem ks. prof. Józefa Tischnera. - Mam na myśli filozofię dialogu w rozumieniu najwybitniejszego polskiego przedstawiciela tej filozofii, a także filozofię spotkania, która mówi, żebyśmy rozmawiali na tematy trudne i ważne. A wychowanie kolejnego pokolenia Polaków jest chyba priorytetem nie tylko rządu, ale przede wszystkim rodziców i tej władzy, która jest najbliżej ludzi, czyli samorządu. Ja posłuchałem swoich mieszkańców i o to są do mnie pretensje, że słuchając mieszkańców sfinansowałem w ramach środków samorządowych, za zgodą rady gminy, dodatkową godzinę religii - zaznacza M. Ratułowski i wyjaśnia, że samorząd dołoży także pieniądze do zajęć z edukacji zdrowotnej. - W Czarnym Dunajcu jest zachowany złoty balans pomiędzy tym, czego oczekują mieszkańcy, a tym, na co stać samorząd. Ubolewam nad tym, że nikt nie pyta samorządowców o ich zdanie. Nikt nie pyta też rodziców o ich zdanie w wielu ważnych, edukacyjnych sprawach - tak było, np. wtedy, gdy powstawały gimnazja - przypomina burmistrz Czarnego Dunajca. - Podczas obecnych zmian też nikt nie zwrócił się o wyrażenie opinii. Tymczasem są takie rejony w kraju, gdzie trzeba edukację dopasować do potrzeb mieszkańców, do potrzeb, które zgłaszają rodzice. I od tego jest właśnie samorząd, żeby to realizować - zaznacza M. Ratułowski.

Deklaruje też, że samorząd będzie finansował dodatkową katechezę przez kolejne lata. - Będziemy finansować lekcje religii na rok 2026 /2027, przedłożę odpowiednie dokumenty w tej sprawie w prowizorium budżetowym do 15 listopada - deklaruje samorządowiec. Dodaje jeszcze, że gmina wspiera uczniów w wielu wymiarach, np. organizując kursy z nauki pływania, czy kursy sportowe. - Prowadzimy także projekty edukacyjne, np. związane z ochroną bioróżnorodności, dziedzictwa przyrodniczego oraz ochroną powietrza. Realizujemy również bardzo ciekawe projekty przewracające pamięć historyczną o wielkich bohaterach, którzy wywodzili się z terenu naszej gminy - zaznacza M. Ratułowski.

Małopolskie Kuratorium Oświaty zapowiedziało kontrole w szkołach, w których prowadzone są dodatkowe lekcje religii. Burmistrz Marcin Ratułowski nie obawia się ich. - Szkoły, dla których jesteśmy organem prowadzącym, są od lat systematycznie kontrolowane. Działo się to za poprzedniej władzy, dzieje się dzisiaj, ponieważ nasz samorząd i również szkoły mają swoje zdanie w wielu kwestiach i nie zgadzają się na rzeczy, które naruszają podstawowe i demokratyczne prawa nas, jako obywateli. Tymczasem zgodnie z artykułem 109 prawa oświatowego mamy możliwość jako samorząd finansować dodatkowe, nieobowiązkowe zajęcia. Działamy absolutnie legalnie, nie łamiemy żadnych procedur, co więcej zabezpieczamy środki zgodnie z odpowiednimi dyspozycjami, które mamy już skontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która przecież w budżecie na rok 2025 wyraziła pozytywną opinię - podkreśla burmistrz Marcin Ratułowski.

Gmina Czarny Dunajec to jedna z największych w naszym kraju. W jej granicach znajduje się kilkanaście szkół, dla których jest ona organem prowadzącym.