Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Z wiatrem i pod wiatr

Z wiatrem i pod wiatr przejdź do galerii

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza do zwiedzania nowej wystawy poświęconej lotnictwu cywilnemu w Polsce.

 
Ekspozycja dzieli się na siedem przenikających się przestrzeni. Łukasz Kaczyński /Foto Gość

To pasjonująca podróż przez ponad 100 lat historii polskiego lotnictwa, począwszy od pionierskich początków, aż po współczesne osiągnięcia sportowców i konstruktorów lotniczych.

- Ekspozycja jest jedną z największych tego typu w Europie. Zajmuje imponującą powierzchnię ponad 3000 m kw. w nowoczesnym hangarze, który powstał na miejscu historycznego hangaru 2. Pułku Lotniczego - podkreśla Tomasz Kosecki, dyrektor krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego i pomysłodawca wystawy.

Dzieli się ona na siedem przenikających się przestrzeni, z których pierwsza opowiada o początkach lotnictwa na ziemiach polskich. - Poświęcona jest pionierom polskiej awiacji, którzy na przełomie XIX i XX w. konstruowali aparaty latające i marzyli, aby wzbić się w powietrze - opowiada T. Kosecki.

Z eksponatów prezentowanych w tej części wystawy trzeba zwrócić uwagę na replikę szybowca Akar, zwycięzcy pierwszych polskich zawodów szybowcowych zorganizowanych w Czarnej Górze koło Białki Tatrzańskiej w 1923 roku. Interesująca jest też replika zbudowanej w 1895 r. przez Czesława Tańskiego lotni, która była jednym z pierwszych aparatów latających skonstruowanych przez Polaka.

W kolejnych przestrzeniach przedstawiono m.in. rozwój i sukcesy lotnictwa sportowego w okresie międzywojennym, rolę kobiet w lotnictwie polskim, polskie konstrukcje amatorskie, lotnictwo sanitarne i agrolotnictwo oraz lotniarstwo, spadochroniarstwo, modelarstwo, a także historię Polskich Linii Lotniczych LOT.

Wystawa "Z wiatrem i pod wiatr - lotnictwo cywilne" została zaprojektowana zarówno z myślą o pasjonatach, a także osobach dopiero odkrywających tematykę lotniczą.

- Przygotowaliśmy również wiele multimediów umożliwiających sprawdzenie swoich umiejętności pilotażu i doświadczenie startu, lądowania czy akrobacji w bezpiecznym środowisku wirtualnym. Mamy też stanowiska z grami i quizami, na przykład symulującymi kierowanie ruchem na lotnisku - wymienia T. Kosecki.

Wiele eksponatów zostało zaprezentowanych publicznie po raz pierwszy. Są to nie tylko samoloty, ale także puchary, mundury czy różnego rodzaju dokumenty.

O wystawie MLP piszemy w najnowszym "Gościu Krakowskim" (na 14 września).

« 1 »
Z wiatrem i pod wiatr. Nowa wystawa w MLP

Foto Gość DODANE 11.09.2025

Z wiatrem i pod wiatr. Nowa wystawa w MLP

​W Muzeum Lotnictwa Polskiego można podziwiać nową stałą wystawę opowiadającą historię lotnictwa cywilnego.  

łk

|

GOSC.PL

publikacja 11.09.2025 21:55

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 