To pasjonująca podróż przez ponad 100 lat historii polskiego lotnictwa, począwszy od pionierskich początków, aż po współczesne osiągnięcia sportowców i konstruktorów lotniczych.

- Ekspozycja jest jedną z największych tego typu w Europie. Zajmuje imponującą powierzchnię ponad 3000 m kw. w nowoczesnym hangarze, który powstał na miejscu historycznego hangaru 2. Pułku Lotniczego - podkreśla Tomasz Kosecki, dyrektor krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego i pomysłodawca wystawy.

Dzieli się ona na siedem przenikających się przestrzeni, z których pierwsza opowiada o początkach lotnictwa na ziemiach polskich. - Poświęcona jest pionierom polskiej awiacji, którzy na przełomie XIX i XX w. konstruowali aparaty latające i marzyli, aby wzbić się w powietrze - opowiada T. Kosecki.

Z eksponatów prezentowanych w tej części wystawy trzeba zwrócić uwagę na replikę szybowca Akar, zwycięzcy pierwszych polskich zawodów szybowcowych zorganizowanych w Czarnej Górze koło Białki Tatrzańskiej w 1923 roku. Interesująca jest też replika zbudowanej w 1895 r. przez Czesława Tańskiego lotni, która była jednym z pierwszych aparatów latających skonstruowanych przez Polaka.

W kolejnych przestrzeniach przedstawiono m.in. rozwój i sukcesy lotnictwa sportowego w okresie międzywojennym, rolę kobiet w lotnictwie polskim, polskie konstrukcje amatorskie, lotnictwo sanitarne i agrolotnictwo oraz lotniarstwo, spadochroniarstwo, modelarstwo, a także historię Polskich Linii Lotniczych LOT.

Wystawa "Z wiatrem i pod wiatr - lotnictwo cywilne" została zaprojektowana zarówno z myślą o pasjonatach, a także osobach dopiero odkrywających tematykę lotniczą.

- Przygotowaliśmy również wiele multimediów umożliwiających sprawdzenie swoich umiejętności pilotażu i doświadczenie startu, lądowania czy akrobacji w bezpiecznym środowisku wirtualnym. Mamy też stanowiska z grami i quizami, na przykład symulującymi kierowanie ruchem na lotnisku - wymienia T. Kosecki.

Wiele eksponatów zostało zaprezentowanych publicznie po raz pierwszy. Są to nie tylko samoloty, ale także puchary, mundury czy różnego rodzaju dokumenty.

O wystawie MLP piszemy w najnowszym "Gościu Krakowskim" (na 14 września).