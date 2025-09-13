Dary dla uczniów na Kresach

Akcja ma pokazać polskim dzieciom i młodzieży zamieszkującym poza granicami Polski, że ich rodacy pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc. - Prosty gest okazania wsparcia przez darczyńców może sprawić wielką radość uczniom. Wystarczy tak niewiele, by wywołać uśmiech małego dziecka lub starszego gimnazjalisty - podkreśla Tomasz Konturek, koordynator akcji i zarazem jej pomysłodawca.

W ramach inicjatywy we wrześniu zbierane są m.in. kredki, farby, zeszyty, bloki, piórniki, plecaki, pisaki, plastelinę, przybory piśmiennicze, artykuły plastyczne. W październiku przekazane dary będą segregowanie, a w listopadzie trafią do polskich szkół oraz placówek edukacyjnych na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie.

W ubiegłoroczną odsłonę inicjatywy włączyło się ponad 320 szkół, przedszkoli i różnych instytucji z całej Polski. Zebrano ponad 81 tys. sztuk różnego rodzaju nowych przyborów szkolnych i materiałów plastycznych o łącznej wartości 900 tys. zł.

Efekty zbiórek prowadzonych lokalnie należy dostarczyć do 6 października osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Fundacji Ignatianum na ul. Kopernika 26 w Krakowie. Akcję można wesprzeć także finansowo, wpłacając datek na konto Fundacji Ignatianum. - Zebrane fundusze przeznaczymy na zakup książek i lektur szkolnych oraz transport darów na Kresy - zapowiada T. Konturek.

Regulamin oraz szczegółowe informacje o "Kredkobraniu" można znaleźć na stronie www.kredkobranie.pl, pod numerami telefonu: 785 042 119 i 882 696 737 oraz poprzez emaile kredkobranie@ignatianum.edu.pl lub kontakt@kredkobranie.pl.

Patronat honorowy nad akcją objął m.in. abp Marek Jędraszewski - metropolita krakowski, Krzysztof Jan Klęczar - wojewoda małopolski, Gabriela Olszowska - małopolski kurator oświaty, oraz ks. dr hab. Tomasz Homa SJ - prof. UIK, rektor Akademii Ignatianum w Krakowie.