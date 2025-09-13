Tegorocznej odsłonie Mysterium Fascinans przewodzi hasło "Przez nasze usta. Liturgia i stworzenie". - To słowa zaczerpnięte z prefacji 4. modlitwy eucharystycznej, gdzie można przeczytać, że całe stworzenie jest zaproszone, by uwielbiać Boga, ale tylko człowiek może rozpoznać to powołanie i w wolności je podjąć, dlatego jest wyjątkowy - tłumaczy ks. Krzysztof Porosło, pomysłodawca wydarzenia.

Dodaje, że jest ono nie tylko rekolekcjami, które formują do liturgii, ale również przez nią samą. Potwierdzają to sami uczestnicy, którzy już po raz drugi spotkali się w tynieckim opactwie benedyktynów, położonym przy zachodniej granicy Krakowa, tuż nad brzegiem Wisły. - Jestem osobą poszukującą swojego miejsca w Kościele. Zaczynam na nowo przygodę z wiarą To niezwykłe miejsce, gdzie liturgia ma inny smak, a przeżycie Eucharystii jest poruszające. Wracamy stąd naprawdę niezwykle natchnieni - przyznaje Gabriela, która na wydarzenie przyjechała aż ze Szczecina.

Rekolekcje odbywają się już po raz osiemnasty. - To wielka radość, że od tylu lat przyjeżdżają do nas ludzie, którym zależy na pięknu liturgii. I co więcej, wielu z nich jest z nami już po raz kolejny. To bardzo cieszy i jest niezwykłą motywacją do dalszych działań w tym zakresie - ocenia ks. Porosło.

Uczestnicy warsztatów przyglądają się różnym wymiarom relacji między teologią stworzenia a liturgią. - Zastanawiamy się dlaczego stworzenie zostało powołane do istnienia, by wielbić Stwórcę, podejmiemy zagadnienie bytów duchowych, czyli aniołów, którzy też są z człowiekiem w liturgii, czy związku kalendarza liturgicznego z naturalnym cyklem wyznaczanym na przykład przez przesilenia - wymienia kapłan.

Duchowym przewodnikiem tegorocznych rekolekcji jest teolog i muzyk Dominik Dubiel SJ. Wśród prelegentów znaleźli się też o. Janusz Pyda OP, s. Judyta Pudełko PDDM z Warszawy oraz o. Marcin Drąg OFMConv, ks. Bartosz Wronikowski i ks. Krzysztof Porosło z Krakowa.