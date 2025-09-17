Krakowski

Były dowcip i lekkość fraszek, harmonia i refleksyjność pieśni, a także zaduma związana z trenami. W środę 17 września w ogrodach plebańskich w Miętustwie odbyło się Narodowe Czytanie dzieł Jana Kochanowskiego, w którym wzięli udział uczniowie z okolicznych szkół. Zaś wśród zaproszonych gości był muzyk Piotr Szewczyk.

 
Narodowe Czytanie, w którym wzięli udział uczniowie z Cichego Dolnego i Czerwiennego Dolnego, odbywało się w ogrodach plebańskich w Miętustwie. Jan Głąbiński /Foto Gość

Narodowe Czytanie z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha z Czerwiennego Dolnego oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. im. Bohaterów Westerplatte z Cichego Dolnego miało miejsce w ogrodach plebańskich parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie. Obie placówki leżą w granicach tej wspólnoty. Zarówno uczniowie, jak i zaproszeni goście spotkali się na drewnianej, plenerowej scenie, skąd rozchodziły się słowa J. Kochanowskiego. Były treny, pieśni, fraszki.

- Pamiętajmy, że Narodowe Czytanie jest nie tylko okazją do przypomnienia arcydzieł polskiej literatury, lecz także do wspólnego przeżywania tego, co buduje naszą tożsamość i kulturę. Jan Kochanowski pokazał nam, że w poezji mieści się całe życie - od radości i codziennych żartów, aż po sens cierpienia i przemijania - mówiła Renata Zielińska, dyrektor SP Czerwienne Dolne. - Niech jego twórczość pozostanie dla nas źródłem zadumy, otuchy i inspiracji, a przede wszystkim niech przypomina, że język polski to skarb, o który warto dbać i który warto przekazywać kolejnym pokoleniom - dodał Krzysztof Kula, dyrektor SP Ciche nr 1. Dyrektorzy obu placówek podziękowali wszystkim uczestnikom za organizację i obecność.

W Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez podhalańskie placówki wziął udział muzyk Piotr Szewczyk, a także Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, tamtejsi radni Paweł Morawa, Piotr Duraj i Adam Chramiec oraz sołtys Czerwiennego Krzysztof Bartoszek.

Podczas wydarzenia plenerowa scena była przystrojona słonecznikami, a czytający dostali te kwiaty na zakończenie w ramach podziękowania za przybycie i zaangażowanie w akcję, otrzymali ponadto specjalne zakładki do książek z wizerunkiem autora fraszki "Na lipę". Jana Kochanowski - ze swojego portretu - spoglądał na wszystkich ze sceny. Ponadto jeden uczeń wcielił się w rolę mistrza słowa.

Dyrektorzy obu placówek zapewnili, że w przyszłym roku szkoły z Czerwiennego Dolnego i Cichego Dolnego ponownie wspólnie zorganizują akcję Narodowego Czytania. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że w 2026 r. będziemy czytać "Dziady" Adama Mickiewicza.

