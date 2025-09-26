Rozpoczynają się 19. Pola Chwały

Na Polach Chwały każdego roku zmienia się temat przewodni, który towarzyszy wydarzeniu - tym razem jest to złoty wiek Rzeczpospolitej, a skoro obchodzimy tysiąclecie państwa polskiego oraz hołdu pruskiego, to w planie imprezy nie mogło zabraknąć wielkich inscenizacji, które raz jeszcze przypomną o tych ważnych datach.

- Od kilku miesięcy wszyscy i wszędzie mówią tylko o objęciu władzy przez pierwszego króla Polski, a zapominają o dniu, który zapisał się na kartach historii 500 lat później. Dlatego właśnie chcemy płynnie przejść od roku 1025 do 1525, do epoki renesansu, i opowiedzieć m.in. o postaci Stańczyka, który pochodził z pobliskich Proszowic - wyjaśnia Robert Kowalski, jeden z twórców i corocznych organizatorów Pól Chwały, i dodaje, że od piątku do niedzieli niepołomickie Błonia (i nie tylko!) staną się miejscem obozowania ponad 60 grup rekonstrukcyjnych, prezentujących realia życia od czasów antycznych po współczesne. W ich namiotach zobaczymy mnóstwo atrakcji - uwagę odwiedzających przyciągną zarówno drobne przedmioty codziennego użytku, jak i machiny oblężnicze, czy armaty. O wszystkim będą też opowiadać prawdziwi znawcy tematu! A skoro w tym roku przypada również 100. rocznica nadania pierwszej audycji radiowej z rozgłośni Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, czyli z późniejszego Polskiego Radia, to goście Pól Chwały zostaną zaproszeni do Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, gdzie będą czekały specjalne pokazy.

- Na terenie obozowiska będzie też można zapoznać się ze sztuką wojskową i tajemnicami codziennego życia Polski w XVI i XVII w. Nie zabraknie również pokazów szermierki i salw z muszkietów, pokazów mody i prezentacji kuchni staropolskiej, a w niedzielę - nawet pokazów sokolników. Co ważne, tradycje wojskowe z XVI i XVII w. zaprezentują m.in. goście z zagranicy: szwadron żołnierzy najemnych Altdorfu z Niemiec oraz oddział tureckich Lwów Osztrzychomia rekonstruowany przez grupę z Węgier - zachęca do przyjścia na Pola Chwały R. Kowalski.

Nie można także zapomnieć o tradycyjnym "okazowaniu wojska wszelakiego", które każdego roku odbywa się w niedzielne przedpołudnie, oraz o wielkim balu, który rozpocznie się w sobotni wieczór, o godz. 20.00, na dziedzińcu niepołomickiego zamku. Miłośnicy literatury historycznej będą mogli z kolei spotkać się ze znanymi autorami: Mariuszem Wollnym (Kacper Ryx Inwestygator Jego Królewskiej Mości), autorem najnowszej książki o Bolesławie Chrobrym - Grzegorzem Gajkiem oraz Adamem Stawickim, autorem prequela Trylogii Sienkiewicza ("Mrok Północy", "Korona Carów" i "Braterstwo Krwi"). W sobotę o 19.00 będzie można też posłuchać koncertu Chóru Agricola "Od renesansu do… renesansu, albo z pieśnią przez wieki".

Jak co roku ekipa Forum Strategie zaprosi także śmiałków do udziału w rozgrywkach gier planszowych - wojennych i historycznych. Będą one przygotowane na zamku, w salach Freskowej i Jagiellońskiej.

- To jeszcze nie wszystko, bo w centrum konferencyjnym Zamku Królewskiego w Niepołomicach odbędzie się towarzysząca od kilkunastu lat Polom Chwały XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, której temat tym razem brzmi: "Klęska, porażka, pyrrusowe zwycięstwo - przegrana w refleksji nad wojną na przestrzeni dziejów". Miłośników starych samochodów zapraszamy zaś w piątek na ulice Zamkową i Parkową, gdzie odbędzie się pokaz zabytkowych aut Automobilklubu Krakowskiego - wylicza R. Kowalski.

Po co zaś przed laty powstały Pola Chwały i nie tylko nikomu się jeszcze nie znudziły, ale wręcz z każdą kolejną edycją nabierają rozmachu? - U podstaw Pól Chwały stoi nasze pragnienie, by uczyć historii tak, by była ona fascynującą pasją i zabawą. Dlatego nie tylko przypominamy kolejne ważne dla Polski rocznice, ale też zachęcamy do odbycia historycznych lekcji, na które zapraszają grupy rekonstrukcyjne. Warto przekonać się, że w każdej epoce można odnaleźć coś ciekawego, i że osoby tworzące te grupy są w historii wręcz zakochane - tłumaczy Robert Kowalski.

Gdyby tego wszystkiego jeszcze było mało, to trzeba dopowiedzieć, iż sporo ciekawych propozycji zostało przygotowanych dla dzieci. Z myślą o nich zrodziły się chociażby Dziecięce Pola Chwały. Każdy chętny będzie także mógł zagrać w gry planszowe, figurkowe i wielkoformatowe przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej i Kopalnię Soli w Wieliczce, jak również wziąć udział w warsztatach modelarskich czy turnieju walki szablą dla dzieci.

Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu Gminy Niepołomice i pod patronatem marszałka województwa małopolskiego. Medialnie Pola Chwały wspiera "Gość Niedzielny".