krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Rozpoczynają się 19. Pola Chwały

Rozpoczynają się 19. Pola Chwały

Wydarzenie, które jest jedną z największych militarno-historycznych imprez w Polsce, potrwa w Niepołomicach od 26 do 28 września.

 
Niepołomickie Błonia (i nie tylko!) staną się miejscem obozowania ponad 60 grup rekonstrukcyjnych, prezentujących realia życia od czasów antycznych po współczesne. Paweł Czerenko

Na Polach Chwały każdego roku zmienia się temat przewodni, który towarzyszy wydarzeniu - tym razem jest to złoty wiek Rzeczpospolitej, a skoro obchodzimy tysiąclecie państwa polskiego oraz hołdu pruskiego, to w planie imprezy nie mogło zabraknąć wielkich inscenizacji, które raz jeszcze przypomną o tych ważnych datach.

- Od kilku miesięcy wszyscy i wszędzie mówią tylko o objęciu władzy przez pierwszego króla Polski, a zapominają o dniu, który zapisał się na kartach historii 500 lat później. Dlatego właśnie chcemy płynnie przejść od roku 1025 do 1525, do epoki renesansu, i opowiedzieć m.in. o postaci Stańczyka, który pochodził z pobliskich Proszowic - wyjaśnia Robert Kowalski, jeden z twórców i corocznych organizatorów Pól Chwały, i dodaje, że od piątku do niedzieli niepołomickie Błonia (i nie tylko!) staną się miejscem obozowania ponad 60 grup rekonstrukcyjnych, prezentujących realia życia od czasów antycznych po współczesne. W ich namiotach zobaczymy mnóstwo atrakcji - uwagę odwiedzających przyciągną zarówno drobne przedmioty codziennego użytku, jak i machiny oblężnicze, czy armaty. O wszystkim będą też opowiadać prawdziwi znawcy tematu! A skoro w tym roku przypada również 100. rocznica nadania pierwszej audycji radiowej z rozgłośni Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, czyli z późniejszego Polskiego Radia, to goście Pól Chwały zostaną zaproszeni do Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, gdzie będą czekały specjalne pokazy. 

- Na terenie obozowiska będzie też można zapoznać się ze sztuką wojskową i tajemnicami codziennego życia Polski w XVI i XVII w. Nie zabraknie również pokazów szermierki i salw z muszkietów, pokazów mody i prezentacji kuchni staropolskiej, a w niedzielę - nawet pokazów sokolników. Co ważne, tradycje wojskowe z XVI i XVII w. zaprezentują m.in. goście z zagranicy: szwadron żołnierzy najemnych Altdorfu z Niemiec oraz oddział tureckich Lwów Osztrzychomia rekonstruowany przez grupę z Węgier - zachęca do przyjścia na Pola Chwały R. Kowalski.

Nie można także zapomnieć o tradycyjnym "okazowaniu wojska wszelakiego", które każdego roku odbywa się w niedzielne przedpołudnie, oraz o wielkim balu, który rozpocznie się w sobotni wieczór, o godz. 20.00, na dziedzińcu niepołomickiego zamku. Miłośnicy literatury historycznej będą mogli z kolei spotkać się ze znanymi autorami: Mariuszem Wollnym (Kacper Ryx Inwestygator Jego Królewskiej Mości), autorem najnowszej książki o Bolesławie Chrobrym - Grzegorzem Gajkiem oraz Adamem Stawickim, autorem prequela Trylogii Sienkiewicza ("Mrok Północy", "Korona Carów" i "Braterstwo Krwi"). W sobotę o 19.00 będzie można też posłuchać koncertu Chóru Agricola "Od renesansu do… renesansu, albo z pieśnią przez wieki".

Jak co roku ekipa Forum Strategie zaprosi także śmiałków do udziału w rozgrywkach gier planszowych - wojennych i historycznych. Będą one przygotowane na zamku, w salach Freskowej i Jagiellońskiej.

- To jeszcze nie wszystko, bo w centrum konferencyjnym Zamku Królewskiego w Niepołomicach odbędzie się towarzysząca od kilkunastu lat Polom Chwały XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, której temat tym razem brzmi: "Klęska, porażka, pyrrusowe zwycięstwo - przegrana w refleksji nad wojną na przestrzeni dziejów". Miłośników starych samochodów zapraszamy zaś w piątek na ulice Zamkową i Parkową, gdzie odbędzie się pokaz zabytkowych aut Automobilklubu Krakowskiego - wylicza R. Kowalski.

Po co zaś przed laty powstały Pola Chwały i nie tylko nikomu się jeszcze nie znudziły, ale wręcz z każdą kolejną edycją nabierają rozmachu? - U podstaw Pól Chwały stoi nasze pragnienie, by uczyć historii tak, by była ona fascynującą pasją i zabawą. Dlatego nie tylko przypominamy kolejne ważne dla Polski rocznice, ale też zachęcamy do odbycia historycznych lekcji, na które zapraszają grupy rekonstrukcyjne. Warto przekonać się, że w każdej epoce można odnaleźć coś ciekawego, i że osoby tworzące te grupy są w historii wręcz zakochane - tłumaczy Robert Kowalski.

Gdyby tego wszystkiego jeszcze było mało, to trzeba dopowiedzieć, iż sporo ciekawych propozycji zostało przygotowanych dla dzieci. Z myślą o nich zrodziły się chociażby Dziecięce Pola Chwały. Każdy chętny będzie także mógł zagrać w gry planszowe, figurkowe i wielkoformatowe przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej i Kopalnię Soli w Wieliczce, jak również wziąć udział w warsztatach modelarskich czy turnieju walki szablą dla dzieci.

Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu Gminy Niepołomice i pod patronatem marszałka województwa małopolskiego. Medialnie Pola Chwały wspiera "Gość Niedzielny".

Monika Łącka Monika Łącka

GOSC.PL

publikacja 26.09.2025 08:58

