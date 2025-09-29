Krakowski

To była wyjątkowa ostatnia niedziela września. W gminie Poronin odbył się I Wieczór Uwielbienia.

 
Do Poronina przyjechali chórzyści z parafii św. Marcina w Klikuszowej. Jan Głąbiński /Foto Gość

Towarzyszyło mu hasło "Zaufaj Panu już dziś!”, a uczestniczyli w nim zarówno górale, jak i turyści.

Na plenerowej scenie Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiło wielu artystów: Anna Malacina-Karpiel, zespół Małe Regle im. Jana Jędrola, chór z parafii św. Marcina z Klikuszowej, Anna Pitoń, Karolina Pawlikowska, Katarzyna Kasprzak-Kuros, Lucyna Stoch, Anna Karpiel, Roksana Walczak i Arkadiusz Wiech.

Koncert poprzedziła uroczysta Msza św. Na plenerowej scenie została umieszczona wielka drewniana monstrancja z Najświętszym Sakramentem, który w procesji był przeniesiony ze świątyni.

Choć warunki atmosferyczne były nie do końca sprzyjające i temperatura nie przekraczała nawet 10 stopni "na plusie", to uczestnicy Wieczoru Uwielbienia trwali na modlitwie, trzymając w rękach świece. Mieli też do dyspozycji piecyki gazowe. Wśród uczestników byli wójt Anita Żegleń, proboszcz ks. Dariusz Guziak oraz siostry zakonne posługujące w Poroninie.

Foto Gość DODANE 28.09.2025 AKTUALIZACJA 29.09.2025

publikacja 29.09.2025 00:06

