Mszana Dolna. Chóralny jubileusz

Od ośmiu dekad zespół nieprzerwanie wzbogaca życie kulturalne miasta i regionu, reprezentując Mszanę Dolną podczas licznych koncertów, wydarzeń i uroczystości w kraju oraz za granicą.

Z tej okazji w niedzielę 5 października, w kościele parafialnym pod patronatem "Gościa Krakowskiego" odbędą się uroczystości jubileuszowe. W programie wydarzenia znajdą się: uroczysta Msza Święta o godzinie 11., a po niej ok. godz. 12.15 koncert. Zostanie przedstawiony dorobek artystyczny i historyczny zespołu.

Chór powstał w lutym 1945 r. "Zaistniał spontanicznie po długich latach okupacji niemieckiej, aby śpiewem oddawać chwałę Bogu i krzepić serca rodaków" - napisali w 1995 r. historycy tego zespołu, Jan Znachowski i Edward Liszka. Inicjatorem był zaś ówczesny wikariusz parafii mszańskiej ks. Józef Hajduk (1916-1948). Miał zamiłowanie do muzyki, w czasie nauki w seminarium duchownym prowadził chór klerycki. Pierwszym dyrygentem zespołu został doświadczony chórzysta z Krakowa - Stanisław Maraszewski. - Był związany z założonym w 1878 r. męskim Krakowskim Chórem Akademickim przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed wojną był prezesem tego stowarzyszenia śpiewaczego. Przyczynił się do odrodzenia zespołu tuż po wojnie oraz w 1957 r. gdy chór reaktywowano ponownie po likwidacji w czasach stalinowskich - mówi Alojzy Baron, historyk, archiwista, chórzysta senior KChA. - Kol. Maraszewski wprowadził do repertuaru chóru mszańskiego wiele pieśni religijnych i świeckich śpiewanych w Krakowskim Chórze Akademickim. Z tego co słyszałem, część z tych utworów Chór im. ks. Hajduka śpiewa do dziś. Na płycie jubileuszowej z pieśniami patriotycznymi znalazła się m.in. stara patriotyczna pieśń chorwacka Ivana Zajca "Na bój, na bój", z polskim tekstem Michała Ochaba, przejęta z repertuaru chóru krakowskiego - dodaje A. Baron. Ks. Hajduk objął na krótko kierownictwo chóru w 1948 r., potem jednak został przeniesiony do parafii w Bieżanowie. W zespole o nim jednak nie zapomniano czego dowodem było nadanie mu jego imienia. W 2020 r., na 75 - lecie działalności chóru, jego śpiewacy udali się do Nowej Góry koło Krzeszowic, by dać tam koncert i pomodlić się przy grobie swego założyciela.

Przez kilka lat chór, liczący obecnie ponad 30 osób, był związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mszanie, w roku 2000 wrócił pod skrzydła parafii. Chórzyści śpiewali i śpiewają nie tylko w trakcie uroczystości kościelnych. Ich głos rozbrzmiewa także w trakcie uroczystości patriotycznych m.in. w Mszanie, Szczawie i Glisnem, podczas pielgrzymek oraz rozmaitych festiwali i przeglądów twórczości artystycznej. Do dziś wspominany jest rzymski koncert chóru w 1994 r. dla papieża Jana Pawła II.

Więcej na temat chóru napiszemy w 41 numerze "Gościa Krakowskiego" (na 12 października).