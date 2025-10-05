Wspólnota przede wszystkim

Dzieło pokazuje, że siła studenckiej wspólnoty i odwaga wiary są mocniejsze niż jakiekolwiek przeciwności. - Chcemy się podzielić naszą historią i pokazać, że dominikańskie duszpasterstwo to dla krakowskich studentów przestrzeń formacyjna, w której mogą rozwijać swoją wiarę, osobowość i wiedzę, ale przede wszystkim budować wspólnotę poprzez zaangażowanie społeczne, tworzenie trwałych więzi i poczucie współodpowiedzialności - mówi o. Paweł Szylak OP, obecny duszpasterz "Beczki".

Pomysł na film zrodził się po jednym z wyjazdów organizowanych w tym duszpasterstwie, miał być poświęcony osobom, które miały prowadzić grupy. - Dowiedziałem się, że "Beczka" nie była tylko religijną organizacją studencką, ale miała duży wpływ na historię Krakowa i Polski poprzez dzieła, które trwają do dziś. To był impuls. Wtedy zakiełkowała myśl, by to zekranizować - przyznaje Błażej Hadro, reżyser filmu.

Ekipa filmowa liczyła dwie osoby - współtwórczynią filmu jest Dominika Uliszak. - To było niezwykłe doświadczenie. Dziś wiara często kończy się na "odhaczaniu" cotygodniowych Eucharystii. Przestaliśmy zauważać, że potrzebuje bliźniego, z którym możemy czynić wiele dobra. Film przypomina, że wystarczą małe dzieła, by zmienić realnie otaczającą nas rzeczywistość - podkreśla.

Film "Beczka. Bierzemy odpowiedzialność" splata dzieje wspólnoty z burzliwą historią Polski. To nie tylko kronika działalności, ale przede wszystkim opowieść o młodych ludziach pełnych pasji, wiary i entuzjazmu, którzy chcieli zmieniać otaczający ich świat.

Na ekranie pojawiają się niezwykłe postacie związane z „Beczką” - zarówno te z przeszłości, jak i te, które dziś kształtują wyobraźnię i duchowość kolejnych pokoleń, w tym św. Jan Paweł II, o. Adam Szustak OP., o. Joachim Badeni OP czy Aleksandra Maciejewska, wokalistka zespołu „Niemagotu”. - Ten film to inspiracja dla młodych osób, dla których wiara, wartości chrześcijańskie i Kościół jest ważna. Niesie ze sobą uniwersalne prawdy, którą mogą pomóc każdemu, kto chce rozwijać się duchowo, biorąc też przy tym odpowiedzialność za Kościół - zachęca do pójścia do kin Przemysław Wręźlewicz z krakowskiego Rafael Film, który jest dystrybutorem dzieła. Na ekrany kin wejdzie ono w dniu 10 października.

Krakowska redakcja Gościa Niedzielnego ma dla swoich czytelników konkurs na dwa podwójne zaproszenia na przedpremierowy pokaz filmu w dniu 8 października o godz. 18:00 w Kinie Kijów w Krakowie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: "Wymień przynajmniej trzech duszpasterzy, którzy przewodzili krakowskiej ‘Beczce’". Dwie pierwsze osoby, które wyślą prawidłową odpowiedź na pytanie pod adresem krakow@gosc.pl, zostaną nagrodzone.