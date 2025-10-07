Kraków. Karmelitanki bose świętują

Historia Karmelu przy ul. Łobzowskiej rozpoczyna się w drugiej połowie XIX w., ale nie w Krakowie, tylko w Poznaniu, gdzie w 1867 r. miała miejsce fundacja klasztoru córek św. Teresy. - Z uwagi na antykościelną politykę Bismarcka na ziemiach pruskich w listopadzie 1874 r. siostry musiały opuścić tamtejszy klasztor. Wsparły je współsiostry z ul. Kopernika na Wesołej w Krakowie i ugościły z dużą życzliwością. Rok później przeniosły się one do otoczonej pięknym parkiem willi przy ul. Łobzowskiej - opowiada s. Katarzyna od Jezusa.

Dobroczyńcami sióstr byli bracia m. Marii Ksawery Czartoryskiej - Tadeusz i Stanisław Grocholscy. Kupili posiadłość i dobudowali niewielką kaplicę dla wiernych, która stoi w klasztornym ogrodzie do dziś.

Siostry z ul. Łobzowskiej, a zwłaszcza matka Ksawera, w dużej mierze przyczyniły się do odrodzenia życia karmelitańskiego w Polsce. - Siostry podjęły starania u generała zakonu o pomoc dla klasztoru braci w Czernej. Gorliwie zabiegały też o wstąpienie do Karmelu Józefa Kalinowskiego, późniejszego św. Rafała - wymienia karmelitanka.

W latach 1903-1905 wybudowano klasztor i kościół, konsekrowany 13 lipca 1905 r. Dalsze lata naznaczone już były ciężkimi doświadczeniami wojennymi - w budynkach klasztornych znajdowały się szpital wojskowy oraz kwatery niemieckiego wojska.

Karmelitanki powróciły do siebie w lutym 1945 r., jednak wciąż doświadczały ingerencji w swoje życie ze strony komunistycznych władz. Klasztor jednak, przez sakralną architekturę i obecność mniszek, wciąż przypominał o wartości życia w bliskości z Bogiem.

Jak przyznaje s. Katarzyna, często słyszy pytania, czy siostry klauzurowe tylko się modlą. - To prawda, że nasza działalność jest bardziej wewnętrzna niż zewnętrzna. W planie dnia jest wiele godzin modlitwy w ciszy i skupieniu. Tak naprawdę współczesny świat potrzebuje takiego odejścia od nadmiaru bodźców, hałasu i presji. Jest to oczywiście połączone ze zwyczajnymi domowymi obowiązkami i pracą w ogrodzie - opisuje zakonnica.

Główny charyzmat karmelitanek to modlitwa za Kościół i kapłanów. W czasie tego szczególnego roku w kościele sióstr można otrzymać odpust, związany z udziałem w uroczystościach jubileuszowych lub dłuższą chwilą modlitwy w kościele. Szczegółowe informacje o jubileuszu dostępne są na stronie www.karmelitankikrakow.pl.