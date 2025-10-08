W sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji gminy Czarny Dunajec 7 października nauczyciele, pedagodzy, specjaliści, przedstawiciele służb i rodzice spotkali się na konferencji "Relacje - rozwój - rozsądek". W programie wystąpień znalazły się m.in. wystąpienia ekspertów z zakresu psychologii, pedagogiki i profilaktyki uzależnień.

Jednym z prelegentów był podkom. Hubert Bracik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. - Cieszę się, że spotykamy się w takim szerokim gronie. Niejednokrotnie nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy są również rodzicami, więc warto, żeby mieli świadomość zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych. A jest ich bardzo wiele, począwszy od tytoniu, przez alkohol, po narkotyki - zaznaczył H. Bracik.

Podkomisarz mówił, że w walce z uzależnieniami bardzo ważna jest profilaktyka. - W pierwszej kolejności zależy nam na tym, żeby młody człowiek nie poniósł konsekwencji dla swojego zdrowia, dla swojego życia, dla swoich bliskich. Kiedy nawet dojdzie do konfliktu z prawem, to da się z tym jakoś funkcjonować. Tymczasem kiedy utraci się zdrowie, zmiany mogą być nieodwracalne - zauważył funkcjonariusz.

Przedstawiciele KWP zaprezentowali uczestnikom konferencji wiele przedmiotów niebudzących żadnych podejrzeń, np. puszek po popularnych napojach. - Tymczasem w takich miejscach właśnie dzieci i młodzież mogą przechowywać narkotyki - zaznaczył H. Bracik. - Po to prezentujemy takie materiały, a ich wachlarz jest bardzo szeroki, by dorośli mieli świadomość, żeby mieli wiedzę, że czasami warto zwrócić uwagę na niepozorny przedmiot, który np. nasze dziecko ma na biurku bądź też uczeń w szkole - wyjaśniał funkcjonariusz.

H. Bracik zachęcił uczestników konferencji do rozmawiania z młodymi ludźmi. - Nie chodzi o żadne kontrole, ale o podjęcie rozmów od najmłodszych lat, w czasie których będzie można przekazywać odpowiednią wiedzę. Chodzi też o to, by ci młodzi ludzie czuli naszą troskę. Oni są w wyjątkowym wieku, kiedy kształtują się ich wrażliwość, intelekt, psychika. Musimy zrobić wszystko, by uświadomić im, że warto osiągać swoje cele bez chemicznych wspomagaczy - dodał policjant.

Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, podziękowała wszystkim prelegentom i uczestnikom za zaangażowanie oraz wspólną refleksję nad tym, jak wspierać młode pokolenie w mądrym i bezpiecznym rozwoju. Współorganizatorkami konferencji były Monika Czapla, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa - Wojciecha Lei w Podczerwonem, i Maria Szymczyk, pedagog w tej samej placówce.