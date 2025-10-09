Słowo "Beczka" to nazwa jednego z największych i najbardziej znanych duszpasterstw akademickich w Polsce, które nieprzerwanie, od ponad 60, lat formuje kolejne pokolenia studentów. - To niezwykłe uczucie móc zobaczyć na dużym ekranie efekt swojej kilkuletniej pracy. Tworzenie tego filmu było wyjątkową podróżą po historii tej wspólnoty studentów, których wiara i odwaga na przestrzeni dziejów pokonywały niejedne trudności. Mam nadzieję, że będzie on dużą dawką nadziei i pozytywnej energii dla widzów - przyznał reżyser Błażej Hadro.

Film "Beczka. Bierzemy odpowiedzialność" splata dzieje wspólnoty z burzliwą historią Polski. To nie tylko kronika działalności, ale przede wszystkim opowieść o młodych ludziach pełnych pasji, wiary i entuzjazmu, którzy chcieli i nadal chcą zmieniać otaczający ich świat.

- Na pewno każdy, kto przyjdzie zobaczyć ten film poczuje, że "Beczka" to miejsce jedyne w swoim rodzaju. To w zasadzie przestrzeń, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, zarówno pod względem rozwoju osobistego, społecznego, jak i duchowego. I jednocześnie tworzyć wspólnotę, która wydaje się realnie odpowiadać na aktualne potrzeby młodego człowieka - wskazał o. Paweł Szylak OP, obecny duszpasterz "Beczki".

Na ekranie pojawiają się postacie związane z "Beczką" - zarówno te z przeszłości, jak i te, które dziś kształtują wyobraźnię i duchowość kolejnych pokoleń, w tym św. Jan Paweł II, o. Adam Szustak OP., o. Joachim Badeni OP czy Aleksandra Maciejewska, wokalistka zespołu "Niemagotu".

- Film naprawdę może być inspiracją dla młodych, którzy wahają się, czy warto podążać za wiarą, co niejednokrotnie wiążę się z koniecznością obrony wartości chrześcijańskich. Niesie ze sobą uniwersalne prawdy, które mogą być wsparciem dla wszystkich, chcących wzrastać duchowo i wziąć odpowiedzialność za kształt Kościoła - zachęcił do pójścia do kin od 10 października Przemysław Wręźlewicz z krakowskiego Rafael Film, który jest dystrybutorem filmu.

DA "Beczka" powstało 29 września 1964 r. mocą decyzji ówczesnego prowincjała o. Jana Janczaka OP. Nazwę duszpasterstwa akademickiego wymyślił jego pierwszy duszpasterz u krakowskich dominikanów, o. Tomasz Pawłowski OP.