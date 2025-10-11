W weekendowym spotkaniu młodych biorą udział wychowankowie z pijarskich placówek szkolnych z całej Polski, w tym Poznania czy Łowicza, ale także grupa młodzieży z Węgier i Czech. Są pełni energii, radości i ciekawi, co przyniosą najbliższe 2 dni. - Wracamy do tego, co stanowi podstawę naszego człowieczeństwa. Pochylamy się nad wartościami chrześcijańskimi oraz mierzymy się z pytaniem, czy warto w życiu iść za Chrystusem. Zastanawiamy się czy rzeczywiście ma On odpowiedzi na pytania nurtujące młodych - wyjaśnia o. Radosław Boboń SP. - Młodzież się zmienia, ale prawdy, które im tutaj od 25 lat przekazujemy, nie. To ważne, bo staramy się przez tyle lat przybliżać ich do Boga i żywej relacji z Nim. Niestety, często mam wrażenie, że młodzi nie mają świadomości, że potrzebują Boga, a zamiast tego szukają czegoś innego, skazując się na pustkę czy też osamotnienie - podkreśla z kolei o. Tomasz Abramowicz SP, który przez wiele lat organizował krakowskie spotkanie młodych.

Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się 10 października Przeglądem Piosenki Pijarskiej. Właśnie tak wyglądało pierwsze spotkanie młodzieży u krakowskich pijarów. - Było to w 2001 r. Ono naprawdę nie miało być niczym więcej niż przeglądem piosenki. Nie myśleliśmy nawet, że ten pomysł tak się rozrośnie i stanie się wyjątkową przestrzenią wspierania młodych w ich duchowym rozwoju, jak i zawieraniu przyjaźni z rówieśnikami z całej Polski - wspominał podczas piątkowego wieczoru wypełnionego śpiewem o. Tomasz Jędruch SP, proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie i pomysłodawca SMP.

Młodzi podczas spotkania w Krakowie będą mogli uczestniczyć w konferencjach, modlitwach oraz nocnych czuwaniach. Nie zabraknie też chwil wspólnej zabawy - tradycyjnie odbędzie się zabawa pijarska z tańcami pijarskimi w roli głównej, dzięki którym hol krakowskiego liceum pijarów wypełniają niezapomniane rytmy tańczone do znanych już układów tanecznych.- To bardzo wspiera, że możemy się tu spotkać z rówieśnikami, dla których Bóg i wiara są ważne. I to nie tylko na wspólnej modlitwie, ale także radosnej zabawie - ocenia Piotrek. - Tworzymy tutaj wspólnotę, która uczy, że zaufanie Bogu, jak i dobre relacje z bliźnimi dają siłę, która sprosta każdej przeciwności w życiu codziennym - dodaje natomiast Zosia.

W tym roku uczestnicy 25. SMP będą też świadkami ślubów uroczystych kl. Bartosza Cieleckiego i kl. Jakuba Urbaniaka, którzy złożą je na ręce prowincjała 11 października w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej.