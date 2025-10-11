Do stolicy Małopolski około 400 pątników, z XXI Pielgrzymki Śladami Karola Wojtyły Robotnika, przybyło m.in.: z Raciborza, Skawy, Lublina czy Rzeszowa. - Jan Paweł II to dla mnie wzór. Nie tylko jako święty, papież czy jako biskup i kapłan. To dla mnie także piękny przykład codzienności życia, które prowadzi do świętości. Dlatego tak ważne jest, aby poznawać miejsca, w których Karol Wojtyła mieszkał jako świecki - powiedziała pani Bernadetta z Lubomi.

Tegoroczne pielgrzymowanie rozpoczęło się o godzinie 9 w salezjańskim kościele pw. św. Stanisława Kostki na Dębnikach. Przybyłych powitał ks. proboszcz Stanisław Oskwarek SDB. - Pielgrzymka ta stanowi przestrzeń do dziękczynienia Bogu za życie św. Jana Pawła II, który przypomina nam, że droga do świętości odbywa się każdego dnia i wiedzie przez wierność zwykłym obowiązkom, takim jak praca zawodowa. Dlatego życie wieczne może osiągnąć każdy - podkreślił kapłan.

Po wyjściu ze świątyni pielgrzymi przeszli ulicami Krakowa z Dębnik do Łagiewnik, pokonując trasę, którą przemierzał do pracy w czasach okupacji niemieckiej młody Karol Wojtyła, który po opuszczeniu z ojcem Wadowic w 1938 r. zamieszkał w Krakowie.

Pielgrzymi zatrzymali się przy ul. Różanej 11, gdzie mieszkał Jan Tyranowski, mentor przyszłego papieża. Kolejnymi stacjami były: dawne mieszkanie Wojtyłów przy ul. Tynieckiej 10, dom zaprzyjaźnionej z młodym Wojtyłą rodziny przy ul. Szwedzkiej 12 oraz kaplica Trójcy Świętej, która także znajdowała się na trasie codziennej drogi robotnika Wojtyły.

W Kamieniołomie Zakrzówek, nieopodal miejsca pracy przyszłego papieża, odprawiona została Droga Krzyżowa. "Módlmy się za wszystkich, którzy codziennie podejmują swoje obowiązki zawodowe i wypełniają je uczciwie. Niech Bóg napełni ich serca radością i pomnaża ich siły, aby mogli przez swoją pracę nie tylko zapewnić byt rodzinie, lecz także postępować na drodze ku świętości" - brzmiało jedno z rozważań, które usłyszeli na trasie pątnicy.

Po krótkim odpoczynku z gorącą kawą i herbatą pielgrzymi ruszyli do sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, gdzie wydarzenie zwieńczyły uroczysta Eucharystia oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia i zawierzenie każdego pielgrzyma miłości miłosiernej Boga.