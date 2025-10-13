W stolicy Podhala najważniejszym punktem obchodów Dnia Papieskiego był koncert zespołu Syjon z Bełchatowa w Miejskim Centrum Kultury. - Chcemy podkreślić niebagatelną rolę, jaką w procesie pokojowego oswobodzenia Polski odegrał św. Jan Paweł II, który w okresie swojego pontyfikatu kładł duży nacisk na wartości takie, jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Wartości te wpisane są w polską tradycję państwową i narodową - mówił ks. Bogdan Mikołajczyk, koordynator Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" diecezji tarnowskiej.

W przerwach między utworami były wyświetlane zdjęcia oraz krótkie filmy dokumentalne poświęcone św. Janowi Pawłowi II. - Filmy te przypominały nam czas, kiedy papież żył wśród nas, nauczał, inspirował i prowadził. Szczególnym wydarzeniem, które dzisiaj przypomnimy, jest pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Polski, podczas której zawitał do Nowego Targu - podkreślił ks. Mikołajczyk.

Podczas koncertu zespół Syjon z Bełchatowa zaprezentował utwory muzyczne, które w czasie pielgrzymek do ojczyzny były śpiewane przez Polaków i samego papieża. Oprócz tych utworów zespół zaprezentował również utwory, które zostały napisane po śmierci Jana Pawła II. Z racji tego, że papież Polak cały swój pontyfikat zawierzył Maryi, podczas koncertu nie mogło też zabraknąć utworów maryjnych.

Wśród licznej publiczności byli m.in. burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha i dziekan nowotarski, a zarazem proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Piotr Mozdyniewicz.

Organizatorami koncertu był Urząd Miasta w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu, Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej "Syjon".

W ramach Dnia Papieskiego w Białym Dunajcu odbył się XXXII Festiwal Papieski, organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Zofii Solarzowej. W ramach wydarzenia przeprowadzono dwa konkursy - literacki i plastyczny oraz przesłuchania, w których zaprezentowały zespoły muzyczne, grupy śpiewacze, chóry, soliści, poeci, recytatorzy, gawędziarze oraz grupy teatralne. - Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem "Święty Jan Paweł II. Prorok nadziei". Wybór hasła odzwierciedla przesłanie św. Jana Pawła II, który przez swoje nauczanie i gesty wskazywał na Chrystusa jako źródło nadziei. Jest to też dobry sposób, by przekazywać młodym wiedzę o pontyfikacie papieża z Polski - zaznaczyła Bogumiła Kułach, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Białym Dunajcu.

Ogłoszenie wyników poprzedziła Msza św. z udziałem chórów Nolite Timere i Cantabile z Czechowic.

W ramach obchodów Dnia Papieskiego na nowotarskim lotnisku odbyły się nieszpory przy pomniku upamiętniającym wizytę św. Jana Pawła II w stolicy Podhala w 1979 r. Modlitwie towarzyszył program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu-Kowańcu. Przed pomnikiem złożono też kwiaty i zapalono znicze pamięci.