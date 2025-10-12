Czas na wielkie uwielbienie, czyli 20. Festiwal "7 x Gospel"

Jubileuszowa edycja festiwalu będzie się składała z siedmiu wydarzeń, czyli z trzech warsztatów, trzech koncertów i jednego wykładu. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyć będzie zaś hasło "Heart od Worship", co oznacza "Serce uwielbienia". Hasło wymyślił Tony Adams, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Gospel w Krakowie i dyrektor 20. Festiwalu 7xGospel. - Uwielbienie jest początkiem i sensem muzyki gospel. A my chcemy wrócić do korzeni gospel i nieustannie uwielbiać Boga. Chcemy też uczyć uczestników festiwalu śpiewać gospel tak, by poznali Boga - tłumaczy i zachęca czytelników "Gościa" (który patronuje festiwalowi), by każdy wybrał sobie coś dla siebie.

We wtorek 14 października o godz. 19 w kawiarni Pola Dialogu (ul. Stradomska 6) odbędzie się wieczór inauguracyjny, czyli muzyczny wykład i Q’n’A, podczas którego Nate Glasper Jr. (charyzmatyczny dyrygent, lider uwielbienia i mentor młodych muzyków Z USA) opowie o swoim życiu, karierze a nade wszystko o tym, czym dla niego jest uwielbienie i czego dzięki gospel nauczył się o Bogu. W środę i czwartek od godz. 12 do 15 w Krakowskim Forum Kultury (ul. Mikołajska 2) będą warsztaty gospel dla seniorów (Retro Gospel), które poprowadzi Nancy Grandquist i które zakończy koncert w wykonaniu seniorów (godz. 17). Również w czwartek, ale o godz. 19 zaplanowano wieczór uwielbienia, który w kościele Chrystus Królem (ul. Kamienna 43) poprowadzą Nate Glasper Jr., Volney Morgan oraz Nancy Grandquist. W piątkowy wieczór Nate Glasper, Volney Morgan poprowadzą z kolei warsztaty dla wszystkich, którzy już prowadzą uwielbienia w swoich wspólnotach i kościołach, i dla tych, którzy chcieliby się w tym kierunku rozwijać. W sobotę i niedzielę obaj artyści staną się zaś mentorami dla uczestników 27. Warsztatów Gospel w Krakowie, których owocem będzie koncert finałowy - tradycyjnie odbędzie się on w hali 100-lecia Cracovii (al. Focha 40, 19 października, godz. 18.00).

Festiwal tradycyjnie zwieńczy koncert, podczas którego na scenie zaśpiewa chór złożony z ok. 200 osób. Monika Łącka /Foto Gość

- Jeśli znasz już gospel, przyjdź, by przeżyć z nami kolejny wspaniały wieczór. Jeśli jeszcze nigdy nie byłeś na koncercie gospel - tym bardziej przyjdź i zachwyć się tą muzyką, która tak naprawdę jest rozmową z Bogiem. Otwórz swoje serce, gdy On tam zapuka i powie: daj mi swoje problemy, a ja dam ci spokój. Daj mi swoje łzy, a ja dam ci radość i piękno - zaprasza Tony, a Iwona Pająk, od wielu lat zaangażowana w organizację 7xGospel, dopowiada, że dla niej słowa "Heart of Worship" oznaczają też powrót do najważniejszego i najgłębszego źródła. - Bo gospel to nie tylko piękne dźwięki, słowa, które dotykają naszego serca, rytm, taniec, czy klaskanie w dłonie. Gospel to Ewangelia - tłumaczy.

Szczegółowe informacje o festiwalu, w tym także o biletach na niektóre wydarzenia, można znaleźć na 7xgospel.pl.