Magiczne torfowisko ma już 100 lat! Odkryj niezwykły Bór na Czerwonem

Stuletnia historia rezerwatu Bór na Czerwonem to doskonała okazja do zrozumienia tego, jak bezcennym i unikatowym elementem przyrody są torfowiska. Zapraszamy na jesienną wycieczkę tam, gdzie cisza szumi pośród liści, a powietrze pachnie igliwiem.

W to unikatowe miejsce warto przychodzić przez cały rok. Jan Głąbiński/Foto Gość

Rezerwat powstał w Nowym Targu w 1925 r. z inicjatywy prof. Władysława Szafera i prof. Edwarda Lubicz- -Niezabitowskiego, który jeszcze przed oficjalnym otwarciem, bo w 1922 r., napisał: „Gdy wydostaniemy się na wierzch torfowiska, otwiera się przed nami rozległy, niezwykły, dziwnie nastrojowy widok. Ogromne przestrzenie brunatno-czarnego torfu, pokryte są z rzadka kępami szaro-zielonej roślinności, wśród której miejscami jak klomby porozrzucane są kolisto rozgałęzione krzewy torfowej kosodrzewiny”. Jego obserwacje i spostrzeżenia nie straciły ani trochę na wartości, a jest tak dzięki Nadleśnictwu w Nowym Targu.

Jan Głąbiński

|

Gość Krakowski 42/2025

publikacja 16.10.2025 21:55

