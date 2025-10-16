Magiczne torfowisko ma już 100 lat! Odkryj niezwykły Bór na Czerwonem

Rezerwat powstał w Nowym Targu w 1925 r. z inicjatywy prof. Władysława Szafera i prof. Edwarda Lubicz- -Niezabitowskiego, który jeszcze przed oficjalnym otwarciem, bo w 1922 r., napisał: „Gdy wydostaniemy się na wierzch torfowiska, otwiera się przed nami rozległy, niezwykły, dziwnie nastrojowy widok. Ogromne przestrzenie brunatno-czarnego torfu, pokryte są z rzadka kępami szaro-zielonej roślinności, wśród której miejscami jak klomby porozrzucane są kolisto rozgałęzione krzewy torfowej kosodrzewiny”. Jego obserwacje i spostrzeżenia nie straciły ani trochę na wartości, a jest tak dzięki Nadleśnictwu w Nowym Targu.