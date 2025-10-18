Ojcostwo jest ważne

Krakowski

Przyznana w tym roku Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny jest 30. edycją tego wyróżnienia. Laureaci tworzą swoistą wspólnotę ludzi wspierających rodzinę i życie.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz otrzymał – tak jak jego poprzednicy – ikonę przedstawiającą Świętą Rodzinę.  
Tym razem 9 października, czyli w 55. rocznicę śmierci patrona wyróżnienia, w sali Senackiej Politechniki Krakowskiej nagrodzono ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr. Laureata, członka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, uczonego i komentatora zagadnień z zakresu teologii moralnej, kapituła nagrody wyróżniła szczególnie za to, że aktywnie uczestnicząc od wielu lat w życiu publicznym, „bezkompromisowo włącza się we współczesny dyskurs o małżeństwie i rodzinie, upowszechnia wzorce, z których małżonkowie i rodziny powinni korzystać, wskazuje zagrożenia, na jakie małżeństwa i rodziny mogą natrafić, oraz pokazuje, jak powinni przeciwdziałać tym zagrożeniom”.

Bogdan Gancarz

|

Gość Krakowski 42/2025

publikacja 18.10.2025 17:14

