Ojcostwo jest ważne

Tym razem 9 października, czyli w 55. rocznicę śmierci patrona wyróżnienia, w sali Senackiej Politechniki Krakowskiej nagrodzono ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr. Laureata, członka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, uczonego i komentatora zagadnień z zakresu teologii moralnej, kapituła nagrody wyróżniła szczególnie za to, że aktywnie uczestnicząc od wielu lat w życiu publicznym, „bezkompromisowo włącza się we współczesny dyskurs o małżeństwie i rodzinie, upowszechnia wzorce, z których małżonkowie i rodziny powinni korzystać, wskazuje zagrożenia, na jakie małżeństwa i rodziny mogą natrafić, oraz pokazuje, jak powinni przeciwdziałać tym zagrożeniom”.