Niedzica. Koncert solidarnościowy

Organizatorzy pragną, by przez modlitwę i refleksję koncert stał się wyrazem duchowego wsparcia dla cierpiących w Strefie Gazy, a zarazem strefą budowania wspólnoty wokół wartości pokoju, godności i współczucia. W trakcie koncertu wystąpi krakowski oktet wokalny VoctEnsemble, który zaprezentuje repertuar od muzyki renesansowej po współczesne kompozycje sakralne. Będzie to muzyczna modlitwa - od "Aeternam" Bernata Vivancosa i lamentu "Vox in Rama" Mikołaja Zieleńskiego, przez modlitwy o pokój, które skomponowali twórcy współcześni: Arvo Pärt, Hanna Havrylets i Ola Gjeilo, aż po pasyjne ogniwo Antonia Lottiego. W finale koncertu zostaną wykonane dwa utwory brytyjskiego kompozytora Johna Tavenera: "Mother of God, Here I Stand" - wzniosła modlitwa, która staje się w kontekście tego, co koncert ma wyrażać, symbolicznym zawierzeniem ofiar Gazy Matce Bożej; ostatni utwór zaś - "A Hymn to the Mother of God" - ukazuje Maryję jako świątynię Boga, w której spełnia się obietnica przyszłej radości dla całego stworzenia.

"Ten koncert jest muzycznym epitafium - upamiętnieniem tych, którzy odeszli; wezwaniem do ludzkiej solidarności z ich rodzinami i bliskimi, którzy nadal się zmagają z bardzo trudną codziennością i walczą o przetrwanie. Tam, gdzie ludność cywilna, dzieci i rodziny noszą na sobie ślady wojny, pytamy: czym jest dziś sprawiedliwość, pamięć i miłosierdzie? Jaki napis wyryć na grobie Gazy?" - napisali organizatorzy wydarzenia.

Planowana jest również zbiórka charytatywna pod patronatem Papieskiego Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie", z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc humanitarną.