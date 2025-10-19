Mszy św. przewodniczył kapelan Związku Podhalan ks. prał. Władysław Zązel, a kazanie wygłosił ks. Rzepa, duszpasterz z Miętustwa. -Folklor wam w duszach gra. Stawiacie też na przywiązanie do rodziny i wiary. Jubileusz jest okazją, by za to wszystko podziękować -proboszcz.

Związek Podhalan w Ratułowie działa m.in. na terenie parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie, w której granicach jest większa część miejscowości Ratułów. Nawiązał do tego ks. Rzepa. - Z perspektywy proboszcza jestem szczęściarzem, bo mogę swoje życie przeżywać właśnie tutaj. Dziękuję za wasze wielkie zaangażowanie w życie parafii, za współpracę przy dożynkach parafialnych, za prowadzenie imprez, które pozwalają na wspólne spędzanie czasu wielu rodzinom - podkreślił.

Związek Podhalan w Ratułowie współpracuje też z innymi oddziałami ZP z terenu parafii, m.in. z Miętustwa i Czerwiennego, wspiera działania OSP w Ratułowie Dolnym i Górnym, Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie.

Duszpasterz górali przywołał słowa poety ks. Jana Twardowskiego. - W swoim "Niecodzienniku" mówił on o jubileuszu małżonków, że po 25 latach to już jakoś będzie. Życzę wam, by było jak najlepiej. Na pewno jednym z ważnych zadań jest to, by jubileusz inspirował was dalej do przekazywania tradycji związkowych młodemu pokoleniu. Wiadomo, że ono teraz nieco inaczej spogląda na świat - zauważył ks. Rzepa.

Do Ratułowa przyjechało bardzo wiele delegacji oddziałów ZP z pocztami sztandarowymi, m.in. z Nowego Targu, z Wiednia. W czasie Mszy św. przygrywał i śpiewał zespół regionalny Tatry. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Marcinem Ratułowskim. Obecna była także delegacja z powiatu nowotarskiego z przewodniczą Rady Powiatu Marią Domagałą i wiceprzewodniczącym Tadeuszem Rafaczem. Przybyli także radni z miasta gminy Czarny Dunajec. Obecny był prezes Związku Podhalan Julian Kowalczyk.

Prezes oddziału Małgorzata Garczek podziękowała wszystkim za liczną obecność na obchodach. Pozdrowiła szczególnie dawnych prezesów: Jana Śmietanę, Stanisława Sobczyka, Helenę Szeligę i Andrzeja Wieczorka. Obecnie oddział liczy 25 osób.

- Składamy serdeczne podziękowania wszystkim członkom, działaczom, sympatykom i mieszkańcom Ratułowa, którzy przez te trzy dekady wnosili swój wkład w rozwój i trwanie naszej wspólnoty. Dzięki wam ta historia trwa nadal z szacunkiem dla przeszłości i wiarą w przyszłość - podkreśliła M. Garczek.

Z myślą o najmłodszych przy oddziale powstał dziecięcy zespół góralski Tatry, który do dziś działa pod jego patronatem. Od samego początku zespołem opiekowali się Czesława i Stanisław Sobczykowie, miejscowi działacze, których zasługi dla kultury góralskiej zostały uhonorowane przez Związek Podhalan odznaczeniem "Zasłużony dla Kultury Góralskiej". Po nich kierowanie zespołem przejęli ich uczniowie Katarzyna Miętus i Piotr Kois. Zespół Tatry wielokrotnie reprezentował Ratułów na licznych wydarzeniach i konkursach w kraju i za granicą, zdobywając wiele nagród i wyróżnień, będąc ambasadorem kultury podhalańskiej w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Od 2008 r. Oddział ZP Ratułów organizuje coroczny festyn "Posiady u Domina”, który z biegiem lat stał się ważnym wydarzeniem integrującym lokalną społeczność i promującym tradycję góralską. Członkowie oddziału aktywnie uczestniczą także w wielu wydarzeniach religijnych, patriotycznych i kulturalnych, takich jak odpust parafialny w kaplicy w Ratułowie, poświęcenia sztandarów innych oddziałów ZP, Hołdymas - Dożynki Gminne w Czarnym Dunajcu oraz w licznych lokalnych uroczystościach.