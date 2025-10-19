Swój jubileusz członkowie orkiestry świętowali w sobotę 18 października na wieczornej Mszy św., po której dali krótki koncert. Wśród wielu parafian byli też nowotarscy duszpasterze - ks. Dawid Leśniak, ks. Kazimierz Kubat i ks. Michał Dziedzic. - Dziękujemy wam za każdą chwilę pięknego grania, upiększanie naszych liturgii, czynicie to na Bożą chwałę - mówił ks. Dziedzic. Życzenia członkom orkiestry złożyła także delegacja chóru Echo Gorczańskie, który także działa przy tej nowotarskiej wspólnocie.

- Ten piękny jubileusz to okazja, by przypomnieć historię zespołu, który zrodził się z wiary, przetrwał trudne czasy i trwa nieprzerwanie, składając muzyczny hołd Najświętszej Maryi Pannie - mówili Władysław Wiśniowski i Sławomir Suski, członkowie orkiestry. - W tym jubileuszowym roku dziękujemy wszystkim, którzy przez 60 lat tworzyli historię orkiestry: jej założycielom, kapelmistrzom, gospodarzom, muzykom oraz duszpasterzom, szczególnie księżom śp. Stanisławowi Balowi i śp. Marianowi Stawarzowi. Wasza wiara, upór i poświęcenie są naszym najcenniejszym dziedzictwem. Niech ta muzyka, płynąca z wież ku niebu, trwa jeszcze przed długie, kolejne jubileusze - zaznaczyli członkowie orkiestry.

Tradycje orkiestrowe w Nowym Targu sięgają 1881 r., gdy przy Ochotniczej Straży Pożarnej powstała pierwsza orkiestra dęta. To właśnie ona uświetniała najważniejsze uroczystości państwowe i kościelne. Przełomowym momentem był rok 1965. Ówczesne władze, walcząc z religią, zabroniły strażackiemu zespołowi gry w kościele. Wtedy to z inicjatywy szewca Kazimierza Fudalewicza oraz przy wsparciu ówczesnego administratora parafii ks. Stanisława Bata, narodziła się idea stworzenia prawdziwej orkiestry parafialnej. Pierwszy, historyczny występ miał miejsce podczas procesji Bożego Ciała w 1965 roku pod batutą prof. Franciszka Potoczka.

Dźwięki instrumentów nowotarskiej orkiestry rozbrzmiewają w każdy majowy poranek z wieży kościoła NSPJ. - Mamy oczywiście wtedy w repertuarze pieśni maryjne - dodaje W. Wiśniowski.

Na przestrzeni 60 lat orkiestrą kierowali wybitni muzycy i pasjonaci: Franciszek Potoczak (1965) - pierwszy kapelmistrz, który zorganizował zespół od strony muzycznej, Władysław Wiśniowski (do 1987) - człowiek, który poświęcił orkiestrze ogromną część życia, komponując, aranżując i ucząc młodych adeptów. Kapelmistrzem do 2007 r. był Stanisław Tomczyk, a do 2010 r. - Andrzej Wiśniowski. Do 2023 r. kapelmistrzem była Aleksandra Cabaj. Obecnie kierownictwo artystyczne spoczywa w rękach Agnieszki Cabaj. Nad sprawami organizacyjnymi czuwają Sławomir Suski, Władysław Wiśniowski i Paweł Ciężobka.

Orkiestra ma na swoim koncie udział w najważniejszych wydarzeniach, takich jak powitanie papieża Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku w 1979 r., uroczystości z udziałem prymasów Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa czy poświęcenia kościoła w Maniowach. Rocznie zespół obsługuje ok. 50 uroczystości, grając podczas świąt, procesji i koncertów.