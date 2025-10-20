Z inicjatywy przyjaciół kapłana zaprojektował ją zaś i wykonał prof. Czesław Dźwigaj. - Na Salwatorze na przełomie tysiącleci mieszkało dwóch wybitnych duchownych: bp Albin Małysiak i ks. inf. Jerzy Bryła. Przyjaźnili się wiele lat. Kiedy biskup zmarł, postanowiliśmy upamiętnić go tablicą wmurowaną obok wejścia prowadzącego do jego mieszkania - mówi Marek Mirosławski, który pełnił funkcję sekretarza obydwu duchownych. - Salwatorskie środowisko parafialne nie wyobrażało sobie, aby teraz zabrakło upamiętnienia drugiego z tych wybitnych duchownych. Dlatego podjęto stosowne działania - dodaje M. Mirosławski.

Mszę św. w kościele norbertanek koncelebrowali: ks. Stanisław Sudoł, obecny proboszcz parafii Najświętszego Salwatora, ks. Stefan Misiniec, następca ks. Bryły na probostwie zwierzynieckim i ks. Dariusz Raś, kapelan Bractwa Kurkowego. Wzięli w niej udział nie tylko parafianie i bracia kurkowi. Byli także przedstawiciele środowiska osób niesłyszących, Krakowskiej Rady Seniorów, a także delegacja z Nowego Brzeska - miasteczka, gdzie przyszedł na świat ks. Bryła.Po zakończeniu uroczystości bracia kurkowi w kontuszach przeszli na cmentarz Salwatorski, aby pomodlić się przy grobie swojego byłego kapelana.

Przez całą niedzielę zaś, wierni mogli odbierać pamiątki infułacie Bryle: różańce, krzyże, książki. Były tam nie tylko religijne pozycje: Pismo święte, modlitewniki czy albumy. W bibliotece infułackiej znalazły się też pozycje historyczne a nawet książki kucharskie czy kryminały. - Intencją zmarłego było, aby te rzeczy trafiły do parafian i ludzi dobrej woli. Przy tej okazji była możliwość dobrowolnego wsparcia osób głuchoniemych, których zmarły Kapłan był długoletnim duszpasterzem - wspomniał M. Mirosławski.

Ks. infułat Bryła urodził się 24 maja 1928 roku w Nowym Brzesku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1952 r. w katedrze wawelskiej z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. W 1958 r. przejął duszpasterstwo akademickie w parafii św. Floriana z rąk ks. Karola Wojtyły. Ten zaś, będąc już metropolitą krakowskim, mianował w 1975 r. ks. Bryłę proboszczem parafii Najświętszego Salwatora na krakowskim Zwierzyńcu. "Daję wam dobrego pasterza" - powiedział, wprowadzając go na parafię.

Gospodarzem salwatorskim był do 2005 r. Był nie tylko świetnym proboszczem, ujmująco grzecznym i życzliwym dla parafian, lecz także poświęcił się działalności na innych polach. Od 1968 r. był duszpasterzem artystów krakowskich. Oprócz opieki duchowej nad nimi był również w 1958 r. prekursorem nowoczesnego duszpasterstwa osób głuchych w archidiecezji krakowskiej. Był również kapelanem Bractwa Kurkowego, sióstr wizytek i wodociągowców. Przez wiele lat, bez żadnej ostentacji wspierał ubogich i potrzebujących.

W 1997 r. papież Jan Paweł II mianował go protonotariuszem apostolskim, czyli infułatem, "poznawszy szczególne zalety ducha i umysłu, dzięki którym przez pracę i gorliwość troszczy się o rozszerzanie dzieł". W 2000 roku za zasługi dla Krakowa wyróżniono go medalem "Cracoviae Merenti", w 2014 r. zaś - honorowym obywatelstwem miasta. Posiadał również wysokie odznaczenia państwowe.

Ze względu na pobożność i uczynki miłosierne zwano go powszechnie "świętym Jerzym". Zmarły kapłan nie lubił jednak mówić o swoich zasługach. „Służyłem i służę Bogu i ludziom. Po cóż o tym wiele gadać” - powiadał.