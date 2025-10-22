Krakowski

Kraków. Ruszają 28. Międzynarodowe Targi Książki. Zapraszamy na stoisko "Gościa Niedzielnego"

Rozpoczną się w czwartek 23 października w halach Expo Center przy ul. Galicyjskiej 9. Potrwają do niedzieli 26 października.

 
Targi będą się odbywały w halach Expo Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. Bogdan Gancarz /Foto Gość

Udział w tym największym wydarzeniu literackim w Polsce zapowiedziało ponad 500 wystawców i 900 autorów. Zaplanowano 1250 spotkań w ramach programu towarzyszącego. Hasłem tegorocznej edycji jest cytat z "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta: "Nie jestem maszyną, jestem człowiekiem", zachęcający do rezygnacji z bezrefleksyjnego i nadmiernego korzystania z gadżetów elektronicznych na rzecz spokojnej lektury książek. Będzie zaś w czym wybierać, bo obok pozycji z literatury pięknej będą także książki z dziedziny literatury faktu oraz te przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz komiksy i gry planszowe.

Wśród wystawców będą - tak, jak do tej pory - wydawnictwa katolickie, w tym "Gość Niedzielny". Stoiska wydawców zostaną rozmieszczone w halach Wisła i Dunaj. W namiotowej hali Karpaty będą się zaś odbywały m.in. spotkania z autorami. Na wszystkich czytelników i sympatyków "Gościa" czekamy w hali Wisła przy stoisku C16.

Organizatorzy zaplanowali wiele ułatwień dla gości targowych. Będzie np. punkt pakowania i wysyłki i książek. Pakowanie będzie bezpłatne, a za wysyłkę zapłaci się tylko 5 zł.

W czwartek hale targowe będą otwarte od godz. 10 do 17, w piątek i sobotę - od godz. 10 do 19, w niedzielę zaś - od godz. 10 do 17.

Więcej informacji dla odwiedzających znajduje się na stronie www.ksiazka.krakow.pl.

22.10.2025

